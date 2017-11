Motorista colide contra viatura da PM na área Central de Joinville

Trânsito 18/11/2017 | 16h27 Atualizada em

Um motorista colidiu com o uma viatura da Polícia Militar (PM) no Centro de Joinville. O acidente ocorreu por volta das 12 horas deste sábado, no cruzamento das ruas Doutor João Colin e Lages.

De acordo com informações da PM, o veículo estava em prioridade de deslocamento, perseguindo outro automóvel com registro de furto. Ao chegar ao entroncamento, a viatura foi atingida na lateral.

O policial militar que estava no banco de carona precisou ser retirado das ferragens e encaminhado à unidade hospitalar com ferimentos leves, o motorista do carro da PM não sofreu lesões. A condutora do outro carro, que possuía habilitação provisória, estava sentido dores fortes e foi encaminhada para o hospital da Unimed. O trânsito no local ficou lento no início da tarde, porém já foi normalizado.

