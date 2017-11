Joinville terá quatro novas linhas de integração no transporte coletivo

Cidade 23/11/2017 | 18h20 Atualizada em

As empresas concessionárias do transporte coletivo, em conjunto com a Prefeitura de Joinville, estão lançando novas linhas que passam a fazer parte do Tronco Alimentador. O objetivo é agilizar o transporte de pessoas que se deslocam dos bairros para o Centro. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura.

O projeto piloto terá quatro linhas que irão operar no começo da manhã dos dias úteis, tidos com maior número de passageiros. Os horários e itinerários foram estabelecidos a partir de análise dos deslocamentos registrados no sistema de transporte coletivo de Joinville e de pesquisa com pessoas que utilizam essas linhas. Elas farão trajetos que sairão de terminais de ônibus, passarão pelo bairro, retornarão ao terminal de origem (sem que os passageiros precisem desembarcar) e irão para outro terminal.

As linhas que já fazem esses trajetos continuam operando normalmente. O projeto piloto começa no dia 4 de dezembro.

Linhas criadas no Tronco Alimentador

Linha Itinga/Norte – parte do Terminal Sul, vai até o Itinga, retorna ao Terminal Sul, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus e seguem até o Terminal Norte, sem passar pelo Terminal Central.

Das 5h31 às 8h17 – total de 14 horários

Linha Escolinha/Centro – parte do Terminal Sul em direção ao bairro Escolinha, retorna ao Terminal Sul, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus e seguem até o Terminal Central.

Das 6h20 às 8h17 – 13 horários

Linha Espinheiros/Centro – parte do Terminal Tupy em direção ao bairro Espinheiros, retorna ao Terminal Tupy, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus e seguem até o Terminal Central.

Das 6h25 às 8h08 – 4 horários

Linha Ponte Serrada/Centro - parte do Terminal Tupy em direção ao bairro Ponte Serrada, retorna ao Terminal Tupy, mas os passageiros não precisam trocar de ônibus e seguem até o Terminal Central.

Das 6h17 às 7h36 – 4 horários