Joinville participa do Dia Nacional da Coleta de Alimentos /

Joinville participa pelo terceiro ano consecutivo do Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que será realizado neste sábado, 11 de novembro. A ação acontece das 8h30 às 18 horas em cinco supermercados parceiros: Angeloni Atiradores e João Colin; Giassi América e Bucarein; e Walmart da Beira-Rio. Os alimentos não perecíveis arrecadados serão entregues a 13 entidades da cidade.

Na sua primeira participação, em 2015, Joinville recolheu quase 4 toneladas (3.855 quilos) de alimentos, entregues a sete entidades assistenciais. Em 2016, a arrecadação superou 5 toneladas (5.156 quilos), distribuídas a 10 entidades. Os postos de coleta também passaram de dois em 2015 para quatro em 2016. Neste ano, serão cinco pontos para doações e 13 entidades beneficiadas.

— A Coleta em Joinville está aumentando a cada ano, porque os moradores são solidários, temos bons voluntários, entidades confiáveis e a parceria fundamental do Mesa Brasil do Sesc —, ressalta Silvane Penkal, uma das coordenadoras da ação.

Ela acrescenta que, no ano passado, Joinville ficou em segundo lugar em arrecadação por supermercado, com uma média de 1.289 Kg em cada loja, entre as 55 cidades do Brasil.

As 13 entidades que receberão as doações neste ano são: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação de Amigos do Autista (AMA), Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi), Associação dos Deficientes Físicos de Joinville (Adej), Casa Padre Pio, Centro Educacional Infantil São Paulo Apóstolo, comunidades terapêuticas Essência de Vida e Vale da Luz, Legião da Boa Vontade (LBV), Sociedade São Vicente de Paulo (Vila Vicentina), Instituto Conforme, Instituto de Reabilitação do Potencial Humano (IRPH) e Associação Beneficente Renascer.

No dia do evento, voluntários se concentram na entrada dos supermercados parceiros convidando os clientes a doar alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e macarrão. No final do dia, os itens serão recolhidos pelo Mesa Brasil - Sesc, que repassará os donativos às instituições.

A nutricionista e técnica do Programa Mesa Brasil Joinville, Patricia Girardi, explica que a distribuição dos alimentos seguirá critérios como número de pessoas atendidas pela instituição, tipo de público (crianças, adultos, idosos, patologias ou tratamentos) e refeições oferecidas.

O Dia Nacional da Coleta de Alimentos acontece pelo 12º ano consecutivo no País. Somando os 11 anos de campanha, arrecadou 1.172 toneladas. Neste sábado, vai movimentar mais de 260 supermercados em 56 cidades brasileiras. Ocorre exclusivamente com o trabalho voluntário e por meio de parcerias locais.

Quem realiza

A campanha é promovida pela Companhia das Obras (CdO), organização não governamental que iniciou o Dia da Coleta Nacional de Alimentos no Brasil há 12 anos.