Idoso é arrastado por caminhão na zona Sul de Joinville

Um senhor de 80 anos ficou ferido após ser atropelado por uma carreta na manhã desta segunda-feira em Joinville. O acidente aconteceu, por volta das 9 horas, na rua São Mateus, no bairro Fátima, zona Sul da cidade.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, o veículo estava descarregando tubos para uma obra no local. Ao realizar a manobra de ré, o condutor atropelou o senhor, que estava no ponto cego do motorista. O idoso caiu entre as rodas do caminhão, ficando preso no vão e arrastado por alguns metros.

A guarnição prestou os primeiros socorros a vítima, que apresentava traumatismo craniado moderado e escoriações pelo corpo, mas passa bem. O senhor será encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal São José.

