Ginasta e técnica de Joinville ganham o Prêmio Gustavo Kuerten

O esporte de Joinville ocupou lugar de destaque na cerimônia de premiação do Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte, na noite desta terça-feira (28), em Florianópolis.

A atleta de ginástica rítmica Mariany Miyamoto, 16 anos, foi eleita como 'A Melhor Atleta' e sua técnica Vanessa Hagemann recebeu o prêmio como 'A Melhor Técnica'.

— Foi uma noite incrível. Ver que a ginástica rítmica conquistou um espaço nesta noite de gala é algo imensurável — descreveu Vanessa , que é técnica de Mariany e das categorias pré-infantil, juvenil e adulto de Joinville

A temporada de 2017 tem sido especial para Mariany. Além da convocação para a seleção brasileira adulta, ela conquistou medalhas no campeonato sul-americano, no Pan-americano, ficou com o terceiro lugar no individual geral no Campeonato Brasileiro (em primeira participação na categoria adulta) e foi campeã geral individual nos Jogos Abertos de Santa Catarina.

A cerimônia foi realizada no Teatro Pedro Ivo e definiu os vencedores de 15 categorias do Troféu Gustavo Kuerten, principal premiação do esporte de Santa Catarina. A realização é da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte em parceria com o Instituto Guga Kuerten.

Os Vencedores de 2017

- O Melhor Atleta: Eder Giovani Luciano (Bodyboarding)

- A Melhor Atleta: Mariany Hatori Miyamoto (Ginástica Rítmica)

- O Melhor Atleta Paradesportivo: Bruno Becker da Silva (Natação)

- A Melhor Atleta Paradesportivo: Suélen Marcheski de Oliveira (Atletismo)

- O Melhor Atleta de Futebol Profissional: Douglas Alan Schuck Friedrich (Avaí)

- O(a) Atleta Revelação: Lucas Moresco Zimmermann (Bicicross)

- O(a) Atleta Revelação Paradesportivo: Emanuelly Keilla Remoaldo (Atletismo)

- A Melhor Entidade Esportiva: Desterro Rugby Clube

- A Melhor Entidade Paradesportiva: Associação do Paradesporto de Blumenau (Atletismo)

- O(a) Melhor Técnico: Vanessa Hageman (Ginástica Rítmica)

- O(a) Melhor Técnico do Paradesporto: Guilherme Ribeiro Soares (Remo paralímpico)

- A Melhor Equipe Esportiva: Adiee Udesc Fme: Juvenil (Ginástica Rítmica)

- A Melhor Equipe Paradesportiva: Equipe FME/Mampituba De Tênis De Mesa Paralímpico

- O(a) Melhor Árbitro(a): Bernadete Conte (Atletismo)

- O(a) Melhor Árbitro(a) do Paradesporto: Ademar José Kammler (Atletismo)