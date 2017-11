Farmácia Escola de Joinville fechará por 30 dias no fim do ano para reforma

Saúde 27/11/2017 | 14h58 Atualizada em

A Farmácia Escola de Joinville, órgão da Secretaria da Saúde que funciona em parceria com a Universidade da Região de Joinville, passará por ampla reforma estrutural a partir do dia 15 de dezembro e retomará o atendimento no dia 15 de janeiro de 2018. As informações são da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Joinville.

Nesses 30 dias, não haverá atendimento. Porém, a Prefeitura afirma que nenhum paciente será prejudicado. Todos receberão os medicamentos antecipadamente, e, da mesma forma, serão feitos novos agendamentos para janeiro. Por dia, são atendidos aproximadamente 600 pessoas no local, num total médio de 12 mil por mês.

Em função da reforma, a coordenadora da Farmácia Escola, Janaína Banin, informa que todos os medicamentos fornecidos pelo Estado serão entregues até o dia 15 de dezembro.

— Essa reforma é muito importante, pois dará mais qualidade para o ambiente, tanto na funcionalidade como no conforto aos usuários — destaca a coordenadora.

A Farmácia Escola disponibiliza Medicamentos Especializados de Assistência Farmacêutica de alto custo e análogos de insulina fornecidos pelo Governo do Estado. A unidade está situada na rua Ministro Calógeras, 439, no bairro Bucarein, dentro da campus Centro da Univille.

O quadro de colaboradores inclui farmacêuticos, funcionários da Prefeitura e estagiários do curso de Farmácia da Univille, servindo como campo de estágio para os alunos no aprendizado técnico-científico e no desenvolvimento da atenção farmacêutica.

A reforma foi programada para ocorrer em dezembro como estratégia para aproveitar o recesso de final de ano. A previsão do término das obras é o dia 10 de janeiro, reservando-se o período até o dia 15 para a reinstalação dos móveis e equipamentos.