Empresa de Joinville oferece 30 vagas para jovens de 18 a 22 anos

O Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), órgão ligado à Prefeitura de Joinville, tem 30 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz em uma grande empresa de Joinville. Para participar da seleção, os requisitos são: ter entre 18 e 22 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As vagas são de auxiliar na linha de produção e apenas voltadas a homens.

O salário é de R$ 761,46 por mês com direito ao Vale-Transporte. Os selecionados vão trabalhar em diversas linhas de produção e realizar um rodízio pra desenvolver várias habilidades. Além disso, também vão estudar um curso técnico.

As pessoas interessadas devem procurar o Cepat (rua Abdon Batista, 342, Centro), com a Carteira de Trabalho. A inscrição para a vaga deve ser feita até o dia 29 de novembro, até às 11 horas. Quem não tiver Carteira de Trabalho pode fazer no próprio Cepat, mas com antecedência para o cumprimento do prazo para inscrição à vaga.

