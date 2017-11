Duas pessoas são mortas a tiros na zona Norte de Joinville /

Segurança 26/11/2017 | 19h02 Atualizada em

Duas pessoas foram mortas a tiros por volta das 16 horas deste domingo na rua Draco, no bairro Jardim Paraíso, na zona Norte de Joinville. A Polícia Civil informou que as vítimas são Marlon Schaefer e Bruno Daniel Dana, mas não soube informar as idades. Com os dois homicídios, a cidade registra 126 mortes violentas neste ano, uma a menos do que todo o ano passado.

Segundo a Polícia Militar, um Fiat Tempra bordô passou pela rua e atirou contra duas pessoas. Uma delas morreu na hora e a outra tentou fugir, mas foi atingida nas costas e também morreu no local. A polícia procura pelos suspeitos do homicídio, que até agora não foram presos.

De acordo com o delegado Rodrigo Aquino Gomes, os dois rapazes são suspeitos de serem integrantes de uma facção criminosa da cidade e terem relação com o tráfico de drogas.

Quem tiver maiores informações sobre a autoria do crime ou quiser colaborar com as investigações poderá ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. Todas as informações são mantidas em sigilo.