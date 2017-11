Criação de reserva particular em Pirabeiraba é colocada em consulta pública 

Meio ambiente 23/11/2017 | 19h03 Atualizada em

A Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, abriu uma consulta pública sobre a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), com área inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Dona Francisca. Qualquer pessoa pode opinar até o dia 10 de dezembro.

A criação desta reserva atende acordo do proprietário com o Ministério Público Federal. As regras impostas e uma RPPN são mais rígidas das que precisam ser seguidas na Área de Proteção Ambiental.

A RPPN Joinville, a ser criada por ato do município, localiza-se no distrito de Pirabeiraba, região norte de Joinville, na Estrada Rodolfo Krelling. Tem área de 18.848,90m² e apresenta 3.848,90m² de Áreas de Preservação Permanente (APP) em seu interior. Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde que sejam autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.

A consulta possibilita a qualquer pessoa a contribuir com sugestões para criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Joinville. Quem quiser opinar, deve acessar o formulário de consulta pública online, gratuitamente.

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema), responsável legal por conduzir o procedimento, recomenda a leitura do parecer técnico antes de preencher as respostas. As sugestões enviadas serão captadas pela Sema e serão avaliadas para a criação do decreto pelo executivo municipal.

