Segurança 19/11/2017 | 15h34 Atualizada em

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde deste domingo, no final da rua Nacar, no bairro Guanabara, zona Sul de Joinville. Ele ainda não foi identificado, mas teria cerca de 20 anos, de acordo com a Polícia Militar.

Segundo a PM, a morte foi causada por um tiro na cabeça e, a princípio, teria acontecido entre a noite de sábado e a manhã de domingo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.