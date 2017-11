Conheça Rolf Otto, uma referência para falar sobre o bairro Jardim Paraíso

AN no Jardim Paraíso 01/11/2017 | 07h00 Atualizada em

Conhecido pelas ações que realiza em prol da comunidade, Rolf Otto, 35 anos, é mais um dos tantos moradores do Jardim Paraíso que afirma ter orgulho do bairro em que moram. Ele vive no local há 27 anos e conhece bem a vizinhança. É indicado por muitos quando o assunto é falar do bairro localizado na zona Norte de Joinville.

À noite, Rolf é tecelão numa malharia da cidade, profissão que exerce há 15 anos. Durante o dia, especialmente na parte da tarde, diz que se dedica a ajudar os moradores do bairro.

— Me dedico a projetos sociais, eventos e festas, sempre ajudando o próximo, a pessoa mais carente — explica Rolf Otto, que diz atuar voluntariamente no bairro há 12 anos.

Ele tem uma atuação bastante ativa pelas redes sociais. Muita gente o procura pedindo ajuda, que se dá por meio de arrecadação de alimentos, por exemplo.

— Comprei meu primeiro computador na era do Orkut. Vi que precisava mostrar a realidade e fui me destacando mostrando informações sobre o bairro. Hoje, muitas pessoas vêm me pedir ajuda — conta.

Além de ajudar o próximo por meio de ações solidárias, Rolf cobra melhorias para o bairro. Ele integra o Conselho Comunitário e o Conselho de Saúde.

— Antigamente, era um bairro esquecido. A imprensa começou a olhar, e a realidade melhorou bastante. Aqui tem tudo, comércio, posto, colégio. O que precisamos agora é de mais ruas de acesso. Só temos a Tuiuti — ressalta.

Rolf Otto é indicado por muitos quando o assunto é falar do bairro Jardim Paraíso Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Rolf também sai em defesa contra a generalização que muitos ainda fazem do bairro.

— O Jardim Paraíso é acolhedor. Um bairro em que a maioria das pessoas é da paz. É um bairro que acolhe as pessoas, que abraça. Um ajuda o outro por aqui. É um bairro para o resto da vida - diz.

