Confira o horário do comércio e dos shoppings para o fim de ano em Joinville

Período de festas 29/11/2017 | 21h03 Atualizada em

Neste sábado, o comércio de rua de Joinville estreia o horário natalino, conforme definido na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 da categoria. Nos shoppings, as lojas também já entraram no clima de vendas para o Natal, mas com poucas mudanças nos horários de atendimento.

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br

Confira abaixo todos os horários:

HORÁRIO NATALINO PARA O COMÉRCIO DE RUA:

2/12 (sábado)

Até as 17 horas

3/12 (domingo)

Fechado

4 a 8/12 (segunda a sexta-feira)

Até as 20 horas

9/12 (sábado)

Até as 18 horas

10/12 (domingo)

Das 14 às 20 horas

11 a 15/12 (segunda a sexta-feira)

Até as 21 horas

16/12 (sábado)

Até as 18 horas

17/12 (domingo)

Das 14 às 20 horas

18 a 22/12 (segunda a sexta-feira)

Das 9 às 22 horas

23/12 (sábado)

Das 9 às 22 horas

24/12 (domingo)

Das 9 às 13 horas

25/12 (segunda-feira)

Fechado

26 a 29/12 (terça a sexta-feira)

Horário normal

30/12 (sábado)

Até as 13 horas

31/12 (domingo)

Fechado

1/1/2018 (segunda-feira)

Fechado

2/1/2018 (terça-feira)

A partir das 14 horas

HORÁRIO NATALINO PARA AS LOJAS DE SHOPPINGS:

1 e 2/12 (sexta-feira e sábado)

Das 10 às 22 horas

3/12 (domingo)

Das 14 às 20 horas

4 a 9/12 (segunda-feira a sábado)

Das 10 às 22 horas

10/12 (domingo)

Das 14 às 22 horas

11 a 16/12 (segunda-feira a sábado)

Das 10 às 22 horas

17/12 (domingo)

Das 10 às 22 horas

18 a 22/12 (segunda a sexta)

Das 10 às 22 horas

23/12 (sábado)

Até as 23 horas

24/12 (domingo)

Das 10 às 16 horas

25/12 (segunda-feira)

Lojas comerciais fechadas

26 a 30/12 (terça-feira a sábado)

Das 10 às 22 horas

31/12 (domingo)

Lojas comerciais fechadas

1/1/2018 (segunda-feira)

Lojas comerciais fechadas

2/1/2018 (terça-feira)

A partir das 14 horas