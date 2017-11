Confira a programação das missas de Finados em Joinville e região

Feriado 01/11/2017 | 13h35 Atualizada em

Nesta quinta-feira, 2 de novembro, a Igreja Católica celebra o Dia de Finados, data em que fiéis visitam os túmulos para rezar pelos entes queridos que já morreram. Os dias que antecedem à data são marcados pelos preparativos nos cemitérios. Por isso, comerciantes também aproveitam a data para vender flores, velas e alimentos. Em Joinville, as barracas já estavam sendo montadas desde a manhã de quarta-feira. A Prefeitura estima que os cemitérios receberão 200 mil pessoas nesta quinta-feira.

Segundo o governo municipal, 48 banheiros foram instalados para receber o público no Dia de Finados, sendo 10 para deficientes. O Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) terá agentes trabalhando na organização e orientação do trânsito em frente aos cemitérios. Até quarta-feira, pequenas limpezas ainda eram permitidas, mas na quinta-feira a prioridade é para visitação. Ao todo, serão 38 barracas de flores e velas e 26 de alimentação.

Alzira Sell, de 77 anos, e sua filha, Sandi Sell, de 54 anos, aproveitaram a manhã ensolarada de quarta-feira para levar flores no túmulo de parentes. Elas chegaram por volta das 8h30 no Cemitério Municipal para deixar um vaso de Antúrio, planta colhida em casa. Além de voltar ao cemitério na quinta-feira, elas prometem participar de uma missa de Finados na Catedral, como fazem todos os anos. Alzira conta que tem seis irmãos, mas que se disponibilizou a cuidar dos túmulos este ano.

- Hoje nós viemos enfeitar. Minha mãe não gostava de flores artificiais. Tem que ser natural - diz Alzira, que no dia 25 de outubro já havia feito uma limpeza nos túmulos. Ela é proprietária de uma verdureira na rua São Paulo, empreendimento que já atende há 62 anos em Joinville.

Sônia Loch Hobollo se prepara para sua primeira experiência vendendo flores e velas no Dia de Finados Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Na esquina da rua Ottokar Doerffel com a Marajó, Sônia Loch Hobollo, de 51 anos, se preparava para sua primeira experiência vendendo flores e velas na calçada do Cemitério Municipal. Ela é vendedora de ovos e foi convidada por uma amiga para trabalhar nesta quarta e quinta-feira. Os preços dos vasos de flores vendidos em sua barraca variam entre R$ 10 e R$ 35. Ela chegou por volta das 7 horas de quarta-feira e às 8h30 já havia vendido algumas flores.

- Esperamos que dê tudo certo e que não chova - afirma Sônia.

Proprietária de uma floricultura, Roseclei Lubawski já monta sua barraca há anos no Dia de Finados Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Na entrada do Cemitério Municipal e com mais experiência em comércio em Dia de Finados, estava Roseclei Lubawski, de 48 anos. Ela é proprietária de uma floricultura e há anos já monta sua barraca para comercializar flores naturais e artificiais e velas. Os preços dos variam entre R$ 15 e R$ 45 e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito.

- Se o movimento for que nem no ano passado, tem tudo pra ser bom. Vendi todas as flores em 2016. Tomara que amanhã continue esse dia maravilhoso.

Programação das missas de Finados em Joinville e região

A Diocese de Joinville divulgou a programação de missas no Cemitério Municipal de Joinville e em alguns cemitérios e paróquias do Norte de Santa Catarina. O Dom Francisco celebrará uma missa, às 17 horas, no Cemitério Municipal, localizado na rua Ottokar Doerffel, 12, no bairro Atiradores.

Cemitérios de Joinville:

Cemitério Municipal: 8h, 10h, 15h e 17h (missa celebrada por Dom Francisco)

Cemitério Nossa Senhora de Fátima (Itaum) : 9h e 15h

Cemitério S. Sebastião (Iririú): 9h e 16h

Dona Francisca: 8h e 16h

Cemitério Cristo Rei Vila Nova: 9h

Cemitério Caravaggio: 16h

Estrada Motuca: 9h e 16h

Cemitério Cubatão: 8h

Parque Jardim das Flores: 10h30

Paróquias de Joinville

Paróquia Senhor Bom Jesus (Aventureiro): 19h

Paróquia N. S. do Perpétuo Socorro (Costa e Silva): 7h30

Paróquia Divino Espírito Santo (Costa e Silva): 19h30

Catedral São Francisco Xavier: 7h na Cripta da Catedral e às 18h na parte Central da Catedral

Paróquia São Sebastião (Iririú): 19h

Paróquia São Paulo Apóstolo: 9h

Paróquia N. S. Imaculada Conceição (Boa Vista): 8h

Paróquia Cristo Ressuscitado: 8h

Paróquia São Paulo Apóstolo (Comasa): 9h

Paróquia São João Batista (Jardim Iririú): 8h

Paróquia São Judas Tadeu (Itaum): 19h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Glória): 19h

Paróquia São Francisco de Assis (Espinheiros): 9h

Paróquia São Francisco de Assis (Saguaçu): 19h30

Santuário Sagrado Coração de Jesus (Bucarein): 7h e 19h30

São Francisco do Sul

Paróquia N. S. dos Navegantes (Enseada): 8h

Itaiópolis

Paróquia Santo Estanislau (Alto Paraguaçu): 8h na Matriz, em seguida benção dos túmulos no Cemitério

Rio Negrinho

Paróquia Cristo Rei: 8h30 no Cemitério Colônia Olsen da Comunidade São Pedro

Cemitério Rio Preto da Comunidade São Roque: 10h

Jaraguá do Sul

Paróquia N. S. Do Rosário (Nereu Ramos): 19h

Paróquia São Sebastião: 9h30 e 19h

Paróquia São Judas Tadeu: 9h30 e 8h no Cemitério Chico de Paulo

8h no Cemitério Vila Rau; 16h no Cemitério Vila Lenzi

Paróquia São Francisco de Assis: 9h30

Paróquia São Cristóvão: 8h

Corupá

Paróquia São José: 10h

Guaramirim

Paróquia Senhor Bom Jesus: 8h

Paróquia Santos Anjos: 8h

São Bento do Sul

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Cemitério do Bairro Dona Francisca: 9h

Paróquia São José de Serra Alta: 8h na Comunidade São Wenceslau

Comunidade Nossa Senhora de Fátima: 10h

Comunidade Nossa Senhora da Medalha Milagrosa: 16h

Araquari

Santuário Senhor Bom Jesus: 8h

Itapoá

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição

Missa no Cemitério do Itapema: 8h

Missa no Cemitério da Jaca: 10h

Missa no Cemitério do Pontal: 17h