Colégio Militar de Joinville abre inscrições na segunda-feira

Educação 24/11/2017 | 20h56 Atualizada em

A Polícia Militar de Santa Catarina lançou edital para inscrições do processo seletivo de alunos dos novos colégios militares do Estado, que serão abertos em Joinville, Blumenau em 2018, e da unidade em Lages, inaugurada em 2016. Elas poderão ser realizadas entre 27 e 30 de novembro, pela internet, via página oficial da Polícia Militar.

Em todas as três instituições são oferecidas 70 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental. Destas, 60% são destinadas a filhos de militares e de funcionários civis da Polícia Militar. À comunidade em geral, há 28 vagas disponíveis.

O link para a realização da inscrição estará disponível para acesso a partir das 13 horas de segunda-feira, dia 27 de novembro, com encerramento às 18 horas de quinta-feira, dia 30 de novembro.

Se o número de inscritos superar o número de vagas, o ingresso será mediante sorteio aberto ao público. Ele ocorrerá em 7 de dezembro, na Escola de Ensino Médio Osvaldo Aranha, que terá a estrutura utilizada para início das atividades do polo Joinville do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, com horários diferentes: às 17 horas para filhos de militares e funcionários da PMSC e às 18h30 para as vagas da comunidade em geral.

As pré-matrículas serão realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro, entre 13h e 18 horas. O processo de matrícula será efetivado após a entrega dos originais do Histórico Escolar do aluno, com o registro da aprovação no 5º ano do Ensino Fundamental, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018.

