A ciclofaixa da rua Orestes Guimarães, em Joinville, começa a ser implantada a partir da próxima segunda-feira, 27 de novembro. De acordo com a Prefeitura, por meio do Departamento de Trânsito (Detrans), a colocação acontece até 4 de dezembro, no sentido Centro/Bairro, em um trecho de quase 700 metros, entre o supermercado Giassi até as proximidades do Sesc.

Com isso, o estacionamento no lado direito da via (sentido Centro/Bairro), deixará de existir para dar local à nova faixa ciclística. Durante este período, o Detrans também vai realizar a sinalização horizontal da rua, que continuará em mão-dupla.