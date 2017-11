Cartas do Papai Noel dos Correios já podem ser retiradas em Joinville

Natal 13/11/2017 | 13h57 Atualizada em

Os interessados em adotar uma cartinha para presentear uma criança neste Natal já pode se dirigir à agência dos Correios de Joinville. São 1,5 mil cartas com pedidos especiais aguardando por alguém com vontade de fazer a diferença e espalhar a alegria entre os pequenos. As adoções podem ser realizadas até 30 de novembro na agência da rua Princesa Isabel, no Centro, das 9 às 17 horas.

O projeto social dos Correios iniciou há 28 anos, como uma iniciativa dos próprios empregados da empresa. Desde então, se consolidou como uma das maiores campanhas natalinas de todo o País. Nos últimos três anos, foram recebidas mais de 2,5 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios.

O objetivo da campanha é responder às cartas das crianças que escrevem ao bom velhinho e, sempre que for possível, atender aos pedidos de presentes dos que se encontrar em situação de vulnerabilidade social. Além das cartas de crianças da sociedade, também participam alunos das escolas da rede pública - até o 5º ano do ensino fundamental - e de instituições parceiras, como creches, orfanatos e núcleos socioeducativos.

Em todo o Brasil, as cartas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas. Em seguida, são disponibilizadas aos padrinhos voluntários, nas agências que são pontos de adoção de cada município participante. Em Santa Catarina, serão mais de 150 instituições de ensino público de 57 municípios do Estado. A meta estadual da campanha este ano é superar as 16 mil cartinhas adotadas na edição 2016.

Quem quiser contribuir com a campanha deve entregar o presente na própria agência em que adotar a carta. A partir de 1º de dezembro, os Correios se responsabilizam pelo envio dos presentes para a escola, que vai repassá-los às crianças. A fim de garantir a privacidade da criança, o endereço não é informado.

O QUÊ: campanha Papai Noel dos Correios

QUANDO: até 30 de novembro, das 9 às 17 horas

ONDE: rua Princesa Isabel, 394 - Centro

MAIS INFORMAÇÕES: pelo e-mail scpapainoelc@correios.com.br ou no telefone (48) 3954-4550