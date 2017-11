Bairro Boa Vista tem refúgio em meio à área urbana em Joinville

AN nos bairros 30/11/2017 | 09h09 Atualizada em





Do alto do morro do Museu Casa Fritz Alt, em Joinville, quase não dá para ouvir os ruídos urbanos que contornam a casa. Rodeado pelas ruas Aubé e Prefeito Helmuth Fallgatter, o lugar representa um refúgio natural e cultural em meio ao bairro Boa Vista. Ele possui um amplo jardim e abriga obras de arte, móveis e objetos pessoais do escultor alemão que dá nome a unidade.

Fritz Alt chegou à cidade em 1922 e construiu o casarão no ano de 1946, junto com o amigo e arquiteto Paul Helmuth Keller. Quase 30 anos após a edificação, o imóvel se transformou em museu. Peça importante na memória cultural da cidade, o Museu precisou ser fechado em 2010, por causa de problemas na cobertura. A casa já passou por reforma no telhado e, atualmente, reestruturação nas instalações elétricas. Ainda não há prazo para desinterdição total.

A área total do museu compreende uma porção de 14 mil m², em meio ao bairro, e recebe mensalmente de 250 a 300 pessoas, em média. Engana-se quem acredita que o espaço oferece apenas possibilidades culturais. O público é acompanhado – durante toda a visita – pelo canto dos passarinhos e várias espécies de plantas e árvores. Portanto, a unidade também é procurada por quem está em busca de sossego, seja para fazer um piquenique, ler um livro ou simplesmente sentir a grama aos pés, respirando o verde ao redor. O potencial contemplativo é propiciado pela vista panorâmica da cidade e o convívio com a paisagem natural do morro do Boa Vista.

– Os pais trazem os filhos para andar de bicicleta, as pessoas vem para ler um livro, tirar foto. Tem uma área verde, pássaros e também saguis. As pessoas se divertem bastante aqui – garante Edson Kluk, agente administrativo da Prefeitura.

Caso a intenção seja a conexão com a história, os visitantes podem apreciar algumas obras do artista, mesmo com a interdição. A exposição acontece em uma casa anexa ao museu.

