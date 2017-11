Alunos reclamam da falta de ração para animais na Escola Agrícola de Joinville

Educação 20/11/2017 | 14h27 Atualizada em

Estudantes da Escola Agrícola Municipal Heins Funke de Joinville manifestaram, por meio das redes sociais, que o local estaria 'passando por uma situação muito complicada'. O motivo seria a falta de fornecimento de ração para alimentar os animais. Segundo os estudantes, a comunidade escolar estaria adquirindo os produtos para suprir a necessidade e manter a alimentação dos bichos.

O fornecimento, sob responsabilidade da Prefeitura, estaria atrasado 'há algum tempo', de acordo com as postagens de alunos e professores. O texto começou a ser compartilhado na última semana. O município garantiu que o abastecimento já foi regularizado.

'A prefeitura não está mais enviando as rações há algum tempo, e a escola não está mais com condições financeiras para realizar a compra. O diretor está fazendo de tudo, mas a prefeitura não toma nenhuma providência. Se o problema continuar, infelizmente, a escola terá que se desfazer dos animais', escreveram os alunos.

O atraso no fornecimento teria ocorrido por causa de um problema na licitação para compra dos produtos. A Secretaria de Educação do município afirmou que houve um processo anterior que foi 'fracassado' porque o fornecedor ofereceu um preço maior do que o estabelecido no edital. O órgão abriu um novo processo, agora por meio de compra direta, para acelerar a aquisição de produtos.

'Tão logo seja concluído, o fornecimento será normalizado. Os animais, mantidos pela Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, estão sendo alimentados normalmente', garantiu o governo municipal, por meio de nota.

Questionada sobre a origem da ração disponível neste momento para alimentação dos animais, a Prefeitura repetiu a informação contida na nota oficial que 'os animais estão sendo alimentados normalmente' e que 'não há prazo fixo para entrega'.

Neste momento, a escola agrícola mantém 1.922 animais. Dividindo espaço com a comunidade escolar há codornas, galinhas, coelhos, porcos, vacas, ovelhas, cabras, peixes, patos, marrecos e aves ornamentais. Por mês, são utilizados 4,2 mil quilos de ração, com investimento R$ 93 mil ao ano.

Aproximadamente 320 adolescentes estudam na unidade — divididos entre as turmas de 6º ao 9º ano. A escola oferece aos alunos uma pré-qualificação em Agropecuária, além do ensino regular, para que possam atuar junto a propriedade rural, de acordo com os conceitos do desenvolvimento sustentável e despertando o interesse pela permanência no campo.

'Só quem convive lá sabe o amor que temos por eles. Esperamos que seja tomada alguma providência o mais rápido possível, pois os nossos animaizinhos não podem esperar, afinal, são seres vivos, e seria muito triste fechar a parte agrícola da escola por conta da falta de ração', finalizaram os estudantes na postagem.

