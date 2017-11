Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Garuva

Trânsito 13/11/2017 | 13h23 Atualizada em





Um acidente entre um carro e caminhão bloqueou a SC-415 em Garuva, Norte de SC. Segundo informações dos bombeiros, a colisão lateral ocorreu por volta das 10h40.

O trânsito chegou a ficar interditado após o acidente, mas está liberado neste momento. O motorista do carro ficou preso às ferragens, já que a porta do carro foi atingida durante a colisão. Ele estava consciente e foi encaminhado ao hospital.

Deslocaram-se para a ocorrência uma viatura, ambulância e caminhão do Corpo de Bombeiros Militares de Garuva, além do helicóptero Águia da PM, que ajudou na remoção da vítima e a conduziu até o Hospital São José de Joinville.

O caminhão Scania, com placas de São José, e uma Saveiro, com placas de Guaratuba, colidiram lateralmente no trevo de acesso à cidade. O motorista da Saveiro não chegou a ficar preso nas ferragens, apenas teve dificuldades de sair do veículo por causa dos amassados na porta. Ele queixava-se de fortes dores abdominais e apresentava algumas escoriações. O motorista do caminhão não se feriu.

Foto: Divulgação / Divulgação