UTI neonatal do Hospital Infantil de Joinville é ampliada

Saúde 30/10/2017 | 19h23 Atualizada em

A capacidade de leitos específicos para a recuperação de recém-nascidos que precisam de tratamento intensivo será quase triplicada a partir desta semana no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville. Isso ocorre por causa da inauguração, nesta segunda-feira, da nova estrutura e ampliação dos leitos da UTI neonatal do hospital, que passa dos atuais sete para 20 leitos.

A nova ala ocupa uma área de cerca de 660 m², no segundo andar da unidade hospitalar, e tem investimento total de R$ 5,3 milhões entre estrutura e equipamentos. Agora recém-inaugurada, a UTI neonatal do Hospital Infantil é considerada pelo governo do Estado como uma das mais amplas e modernas do País, com atendimentos realizados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço conta com duas unidades com dez leitos cada, com incubadoras e equipamentos específicos. O local é composto ainda por vestiários, sala de higienização, copa, farmácia, além de duas salas de plantão médico. Também há sala de equipamentos e uma área computadorizada para que médicos, enfermeiros e técnicos possam evoluir no prontuário dos pacientes assistidos pela UTI neonatal.

Os familiares dos recém-nascidos também terão sala de acolhimento e poltronas ao lado das incubadoras para acompanharem a evolução da saúde deles. Os leitos passam a ser ocupados nesta quarta, quando os sete bebês que hoje são atendidos em uma ala adaptada serão transferidos para a nova estrutura. A sala atual será destinada à ampliação dos leitos de internação.

A inauguração da ala contou com participação da diretora-geral do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, irmã Ivete Negreli, e do secretário de Saúde de Santa Catarina, Vicente Caropreso, que lembrou o esforço do Estado em realizar o investimento mesmo diante de dificuldades financeiras.

Conquista para famílias e para salvar vidas

A transferência e ampliação da capacidade de atendimentos representam uma conquista para os pais que buscam vaga para o tratamento intensivo dos filhos recém-nascidos. Esse é o sentimento da jovem Stefany Lais Pereira, de 23 anos, que, grávida de seis meses, deu à luz prematuramente o pequeno Henrique Antônio Molinari em 9 de julho deste ano e, desde então, o acompanha na UTI neonatal.

A joinvilense teve o filho na Maternidade Darcy Vargas e o pequeno passou cerca de um mês e meio na UTI neonatal da unidade, mas precisou ser transferido para o Infantil para fazer procedimentos cirúrgicos. Guerreiro, ele conseguiu uma vaga das sete vagas (que no primeiro semestre teve taxa de ocupação de 96%) e nos últimos três meses já passou por cinco cirurgias. Agora, além dele e dos outros seis bebês assistidos, outros treze poderão ocupar uma das novas vagas abertas na UTI neonatal do Infantil e lutar pela vida.

— Essa nova estrutura é melhor e tem todos os recursos disponíveis para atender aos nossos filhos. Como mãe, é um incentivo muito bom porque nos fortalece, e acredito na recuperação dele — comenta Stefany.

Além da ampliação dos recursos, há aumento no número de profissionais dedicados aos cuidados com os bebês. De acordo com a Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, responsável pela gestão da unidade, foram contratados mais 30 além dos atuais 25 profissionais que atuam na UTI neonatal do Infantil. O governo de Santa Catarina também vai aumentar o valor repassado ao hospital, que é de R$ 6 milhões mensais. O custeio será ampliado em R$ 500 mil por mês.

Stefany acompanha o filho Henrique, que nasceu prematuro e será transferido para a ala que receberá pacientes a partir de amanhã Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Novos investimentos

Durante a cerimônia de inauguração, Caropreso confirmou ainda a conquista junto ao Ministério da Saúde de um equipamento de hemodinâmica, no valor de R$ 3,25 milhões, que deverá ser instalado no Hospital Infantil. O aparelho deverá ser usado no diagnóstico e tratamento de problemas no coração.

— Com a instalação da hemodinâmica, este será o único hospital público do Estado que fará cateterismo cardíaco em crianças — destacou ele.

O Hospital Infantil de Joinville faz parte da rede de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde, e 100% dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o governo de Santa Catarina, mensalmente, mais de 11 mil crianças e adolescentes são atendidos na instituição.

Vicente Caropreso, secretário da Saúde de Santa Catarina, veio para inaugurar novo setor no Hospital Infantil Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Leia as últimas notícias de Joinville e região.

AN acompanha cirurgia cardíaca no Hospital Infantil de Joinville.

Leia também:

Hospital Infantil de Joinville terá primeira ala psiquiátrica de SC.

Campanha McDia Feliz beneficia Hospital Infantil de Joinville.

Hospital Infantil pode restringir atendimento em Joinville.