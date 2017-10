Sine de Joinville e de Araquari oferecem 133 vagas de emprego  

Oportunidade 23/10/2017 | 14h26 Atualizada em

O Sistema Nacional de Empregos (Sine), em Joinville, vinculado a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, divulga as vagas de emprego para preenchimento até sexta-feira, 27 de outubro. Os interessados devem procurar o local das 12h30 às 18h30, na Rua Nove de Março, 774, sala 02. Para se cadastrar é preciso levar carteira de trabalho, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (47) 3481-2137.

Confiras as vagas:

Analista administrativo - 1 vaga - R$ 1,800,00

Assistente administrativo - 30 vagas PCD - Salário a combinar

Atendente balconista - 1 vaga - Salário a combinar

Atendente de frios e laticínios - 2 vagas - Salário não informado

Auxiliar de limpeza - 2 vagas - R$ 1,087,00

Auxiliar de marceneiro - 1 vaga - R$ 1,200,00

Auxiliar de padeiro - 2 vagas - R$ 1,300,00

Auxiliar de eletricidade de linhas de transmissão - 1 vaga - 1,485,83

Balconista - 4 vagas - R$ 1,289,00

Chefe de serviço de limpeza - 1 vaga - R$1,214,89

Conservador de fachadas - 1 vaga - R$ 1,180,00

Cozinheiro geral - 3 vagas - R$ 1,314,10

Eletricista de manutenção em geral - 2 vagas - R$ 1,570,00

Farmacêutico - 1 vaga - R$2,027,00

Instalador de sistema eletrônico de segurança - 1 vaga - R$ 1,365,00

Marceneiro - 1 vaga- R$ 2,000,00

Mecânico de caminhão a diesel - 1 vaga - Salário não informado

Operador de máquinas de dobrar chapas - 1 vaga - R$ 9,00/hr

Operador de máquinas operatrizes - 1 vaga - R$ 9,00/hr

Representante comercial autônomo - 1 vaga - Salário não informado

Representante técnico de vendas - 1 vaga - R$ 1,000,00

Representante técnico de vendas - 1 vaga - R$ 1,300,00

Servente de limpeza - 1 vaga PCD - R$ 942,00

Servente de limpeza - 1 vaga - R$ 1,087,16

Servente de obras - 30 vagas - R$ 1,400,00

Torneiro mecânico - 1 vaga - Salário não informado

Vendedor no comércio de mercadorias - 1 vaga - R$ 1,427,00

Vendedor de serviços - 1 vaga - R$ 1,119,00

A lista divulgada contempla as áreas de vendas, serviços gerais, produção e empresas do ramo alimentício. Para se candidatar a uma dessas vagas é preciso comparecer ao Sine, que fica ao lado da Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira as vagas:

Costureira – 3 vagas

Mecânico de veículos – 1 vaga

Serralheiro/Soldador - 1 vaga

Comprador – 1 vaga

Auxiliar de faturamento – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 2 vagas

Auxiliar de cozinha – 3 vagas

Operador de caixa - 3 vagas

Garçom - 3 vagas

Recepcionista – 3 vagas

Churrasqueiro – 1 vaga

Passador de carne (á francesa) – 1 vaga

Pizzaiolo – 1 vaga

Garçonete - 1 vaga

Coordenador de gestão de agronegócios – 1 vaga

Auxiliar de produção (2º TURNO) – 1 vaga

Retificador – 1 vaga

Operador de máquina – 1 vaga

Torneiro CNC - 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais (fazenda) – 1 vaga

Zeladora – 1 vaga

Torneiro Convencional – 2 vagas

Estoquista – 1 vaga

Oficial de cozinha – 1 vaga

Oficial de serviços gerais – 1 vaga

Ajudante de depósito – 1 vaga