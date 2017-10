Semana Lixo Zero terá mais de 60 atividades em Joinville a partir de sexta-feira

Gestão de resíduos 17/10/2017 | 17h11 Atualizada em

Abertura da Semana Lixo Zero Joinville contou com sessão de ginástica Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Começa na próxima sexta-feira a quarta edição da Semana Lixo Zero Joinville, evento que tem como objetivo promover a discussão e a reflexão sobre a gestão de resíduos em diversos segmentos da sociedade. O evento, que tem uma série de atividades programadas até o dia 29 de outubro, é organizado pela Rastro Soluções Sustentáveis e pelo Instituto Lixo Zero Brasil. A abertura da Semana Lixo Zero foi realizada na manhã desta terça-feira, no Teatro do Sesc, em Joinville.

Entre os dias 20 e 29 de outubro, mais de 60 atividades integram o evento. De acordo com Gustavo Ritzmann, de 29 anos, um dos organizadores do evento, as principais atividades são o Fórum Organizando: cultivo, alimentação e compostagem, que será realizado nos dias 23 e 24, e o Fórum Municipal Lixo Zero, no dia 27. Para Gustavo, que é engenheiro de produção e participa desde a primeira edição do evento, as atividades estão com mais qualidade e o parceiros mais envolvidos. Este ano, a expectativa é repetir o número de pessoas atingidas diretamente em 2016, que foi de 5,6 mil.

- A ideia do Fórum Municipal Lixo Zero é inspirar o público e incentivar as pessoas a mudarem seus hábitos - explica Gustavo. O evento será realizado na Câmara de Vereadores de Joinville entre 8 e 18 horas e apresentará 18 práticas e iniciativas da cidade, divididas em seis painéis: Tendências Lixo Zero, Conscientização e Educação para o Lixo Zero, Redução e Reuso, Reciclagem e Sistemas, Compostagem e Agricultura Urbana e Políticas Públicas e Desenvolvimento Local.

Realizado pela primeira vez, o fórum tem como objetivo “dar visibilidade às boas práticas e seus empreendedores, empoderar a sociedade rumo ao Lixo Zero, em um caminho, que envolve práticas de sensibilização, educação, redução, reuso, reciclagem, compostagem e design” e “mostrar à sociedade que a mudança é possível”. A entrada para o evento é gratuita e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site www.sympla.com.br.

Líder do pilar de Meio Ambiente da Embraco, Lorena Cara falou sobre o projeto Aterro Zero Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Um dos temas do fórum será o projeto Zero Aterro, da Embraco. A engenheira sanitarista, analista de saúde, segurança e meio ambiente e líder do pilar de Meio Ambiente da Embraco, Lorena Cara, esteve no evento de abertura e falou sobre o projeto. O evento de abertura contou ainda com café de boas vindas, sessão de ginástica e apresentação do espetáculo musical Dubadulaque.

As ações da Semana Lixo Zero serão realizadas em vários pontos da cidade. Novas atividades ainda podem ser cadastradas. De acordo com a organização, o evento atende 9 dos 17 objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). A programação completa da Semana Lixo Zero Joinville será divulgada pelo site.

De acordo com a organização, evento atende objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Confira algumas atividades da Semana Lixo Zero Joinville:

Caminhada vegana - Saúde em conexão com a natureza

Quando: 21 de outubro, às 8h30.

Onde: Morro do Finder - rua Antônio Haritsch, s/n, Iririú, Joinville.

Mutirão de limpeza voluntária

Quando: 21 de outubro, às 9h.

Onde: Porta do Mar - rua Prefeito Baltazar Buschle, Espinheiros, Joinville.

Fórum Organizando: cultivo, alimentação e compostagem

Quando: 23 e 24 de outubro.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Rota da Reciclagem

Quando: 23 a 25 de outubro.

Onde: Udesc - rua Paulo Malschitzki, 200, Zona Industrial Norte, Joinville.

Veganizando

Quando: 26 de outubro, às 19h.

Onde: Fliperama Espaço Colaborativo - rua Orestes Guimarães, 876 4º Andar ( Edifício Oscar Bornoldt), América, Joinville.

Fórum Municipal Lixo Zero

Quando: 27 de outubro, das 8 às 18h.

Onde: Câmara de Vereadores - avenida Hermann August Lepper, 1100, Saguaçu, Joinville.