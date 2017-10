Rejane: Roberto Carlos faz show em Joinville em dezembro 

Música 27/10/2017 | 16h34 Atualizada em

Se você gosta de Roberto Carlos, prepare-se para fortes emoções. É que o rei vai fazer show em Joinville em dezembro. É isso mesmo, ele vai estar entre nós, numa apresentação única no estado, com promoção da NSC Comunicação.

A data inclusive já aparece no site oficial do artista. Será dia 14, no Centreventos Cau Hansen, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo site oficial do cantor e em um quiosque no Shopping Mueller. Os valores variam de R$ 180 a R$ 600, com meia-entrada para maiores de 60 anos.

O show contará com os maiores sucessos do rei, inclusive "Sereia", tema da novela "A Força do Querer". Nos próximos dias, aqui na coluna, eu trago mais informações para você, que não vai ficar fora dessa grande noite.