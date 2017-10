Rejane: Jovens doam cabelos a duas instituições sociais em Joinville

Arte 19/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Olha só que bacana: 11 alunas do Centro de Ciências Tecnológicas da Udesc de Joinville cortaram os cabelos para doá-los a duas instituições que auxiliam pessoas com câncer: a ONG Cabelegria e o Centro de Pesquisas Oncológicas. A ação fez parte de uma campanha solidária promovida pela Associação Atlética Acadêmica, que sempre incentiva os estudantes a ajudarem o próximo. Acadêmica do curso de química, Maria Luiza Santos doou 30 centímetros do cabelo, que vão se transformar numa peruca.

— Eu nunca tinha doado, quis ajudar porque achei a causa importante — disse.

Doações de sangue e cadastro para doação de medula óssea também fizeram parte da campanha solidária. Essa é a primeira ação desse tipo promovida pela Atlética. A associação também já promoveu campanhas de arrecadação de ração e adoção de cães e realizou trabalhos sociais com crianças carentes e idosos.

Mais Outubro Rosa

Foto: Divulgação / Divulgação

Em apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Acij vestiu a camisa da campanha Outubro Rosa, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Celebração

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Os noivos Flavia Cristina do Rosário e Igor Duquia Giumelli no dia do seu casamento. A festa foi realizada no Jardim Amelie. Felicidades ao casal.

TáNoInsta

Foto: Divulgação / Divulgação

@alinezattar toda linda depois de desfilar no evento da @eleganceallcurves com a estrela da noite @alexandreherchcovitch.

Homenagem

Foto: Manu Torres / Divulgação

Sob direção do coreógrafo Amarildo Cassiano, bailarinos da AMA Cia. de Dança — Studio Arte D estrearam nesta quarta-feira, na Ajote, "Um Tango para Juarez". O espetáculo tem música ao vivo com o acordeonista Alex Reimann. Hoje, acontece a segunda e última apresentação. Os ingressos custam R$ 20.