Rejane: Joinville terá a Settimana della Lingua Italiana

Arte 16/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Esta semana será dedicada à cultura italiana em Joinville. Pelo menos no Circolo Italiano. É a Settimana della Lingua Italiana, que vem com uma programação bem variada. Hoje e amanhã haverá espetáculo de teatro com o Grupo Testitza, que vai apresentar a peça "Come Ammazzare la Suocera". Na quarta, é o cinema que ganha espaço, com o filme "Che Strano Chiamarsi Federico". A quinta tem apresentação de crianças e na sexta. do coral Ítalo-brasileiro, seguida de uma noite de massas na cantina do Circolo. Em todas as noites, a programação começa às 19h. No domingo, para fechar a programação, tem a Orquestra Prelúdio com "Vivaldi in Concert", às 10h30.

Palminhas

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Helena Loyola Rodrigues Alves comemorou seus 26 anos ao lado do noivo Lucas Cattoni. Parabéns para ela!

Doutorado

Foto: Divulgação / Divulgação

O biólogo William Barbosa Sales, primeiro doutor formado pela Univille, com o seu orientador, o médico e professor Jean Carl Silva. Ele defendeu uma tese no Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde e Meio Ambiente que comprovou a eficácia de um medicamento, já usado para tratar várias doenças, na prevenção do diabetes em gestantes obesas.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Outubro Rosa

Foto: Divulgação / Divulgação

A campanha que alerta sobre os riscos do câncer de mama também é destaque no Hospital Dona Helena, que preparou uma série de ações envolvendo pacientes e funcionários. Durante todo o mês, a equipe da recepção vai usar broches lembrando a importância da campanha. Internamente, o prédio também recebeu intervenções com mensagens sobre a data, que ganharam espaço nos elevadores (foto), vestiários e banheiros. Além disso, parte da fachada do hospital está iluminada com a cor rosa.

Prevenção

Foto: Divulgação / Divulgação

Também em clima de Outubro Rosa, os colaboradores da BRCondos Franchising de Joinville vestiram rosa para reforçar a importância da campanha que fala da prevenção ao câncer.

Bierville

Foi um grande sucesso a terceira edição da Bierville, Festa da Cerveja de Joinville. Milhares de pessoas passaram pelo evento, na Expoville, que definitivamente caiu no gosto dos joinvilenses.

#TáNoInsta

Foto: Divulgação / Divulgação

@valleitee curtindo a Bierville com a filha @amandaesbi