Rejane Gambin: Empresário constrói trapiche no rio Cachoeira, em Joinville

Se o título parece meio estranho para você, olhe só essa. Um empresário de um food park no bairro Boa Vista e que tem ao fundo o rio Cachoeira resolveu construir um trapiche para receber clientes que queiram vir de barco. E o atracadouro tem 12 metros e comporta barcos de 30, 40 pés. Segundo os donos da ideia, a proposta chamou a atenção e já tem gente fazendo uso disso. O melhor é que não é preciso pagar a mais para fazer uso do trapiche. Ou seja, pelo jeito, o velho rio vai ficar um pouco mais movimentado.

ExpoInovação

Foto: Alana Schwoelk / Divulgação

A 5ª edição da ExpoInovação traz mais uma vez um amplo debate sobre temais atuais, como nova economia, empreendedorismo de alto impacto e cidades inteligentes e humanas. Organizado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Joinville (Comciti), o evento deve reunir cerca de duas mil pessoas, entre iniciativa privada, instituições de ensino superior, poder público, estudantes e profissionais conectados ao setor de tecnologia e inovação, para discutir inovação e futuro. O evento encerra-se nesta quinta-feira e acontece no Teatro Juarez Machado.

Na foto, feita durante a abertura da 5ª ExpoInovação, o prefeito de Joinville, Udo Döhler (E), é recepcionado pelo presidente do Comciti e diretor de operações do Perini Business Park, Emerson Edel.

Outubro Rosa

Foto: Rogerio da Silva / Divulgação

Mais de cem rosas feitas em cerâmica estão em exposição na fachada da Casa da Cultura de Joinville, em homenagem à campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A intervenção artística foi idealizada por Heloísa Stessen, ceramista e professora da Casa da Cultura, e as peças foram produzidas com a participação de alunas do curso de cerâmica. A inspiração para o trabalho veio da própria experiência vivida por Heloísa que, em 2013, foi diagnosticada com câncer de mama:

— Passei pela quimioterapia, radioterapia, fiz mastectomia e reconstrução. Hoje, expresso o agradecimento pela minha recuperação por meio das rosas — conta.

Além das flores que estão afixadas na grade em frente à Casa da Cultura, o grupo de ceramistas produziu quase quatrocentas rosas menores, que foram distribuídas no centro de oncologia do Hospital São José e no Hospital Infantil.

Vida de bailarina

Depois do sucesso da palestra "A escrita da dança", que reuniu centenas de professores da rede municipal de ensino na Sociedade Harmonia-Lyra, o Projeto 1000 Professores terá continuidade. Para esta segunda edição, o diretor artístico do programa, Darling Quadros, já tem um grande nome confirmado: é Ana Botafogo, primeira-bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que vai dividir sua experiência na palestra Vida de bailarina. O evento deve acontecer no primeiro semestre do ano que vem.

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

@raphanascimento em momento de muita beleza com a filhinha que acaba de chegar!

Agora são quatro

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

A família Rebollo cresceu: ganhou um novo integrante, Cadu, que já está com um mês. Na foto, Sofia no colo do pai, Carlos Rebollo, e o recém-chegado com a mãe, Sabrina Schmitz.