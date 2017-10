Rejane: Escola Bolshoi, de Joinville, vai ter seletiva no fim de semana

Arte 18/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Candidatos de todo o Brasil vão ter um fim de semana de muitas provas, em mais uma seleção do Bolshoi Brasil. A disputa é por uma vaga para ser aluno da escola no ano que vem e acontece nos dias 20, 21 e 22 de outubro, próximo fim de semana. Inicialmente, cerca de 2.400 crianças se inscreveram para os testes, sendo que apenas 550 concorrentes conseguiram garantir vaga para a última etapa de provas aqui na sede da instituição. O índice chegou a 60 candidatos por vaga. Todos sonham com uma das 40 vagas para ingresso na primeira série, com bolsa de estudos e vários benefícios.

Noivos

Foto: Estúdio Reversa / Divulgação

Guilherme Kuhnen e Samia Souza se casam na próxima semana. Na foto, os noivos no ensaio que antecede e marca esse momento tão importante na vida do casal.

Soberanas da Festa das Flores

Foto: Divulgação / Divulgação

Hoje é o último dia para se inscrever na disputa que vai escolher a realeza da Festa das Flores de Joinville. Entre os pré-requisitos estão ter 18 anos ou mais, morar em Joinville há pelo menos dois anos, ser solteira e ter ensino médio completo. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville que fica no Centreventos Cau Hansen. No dia 24 de outubro, será realizada a pré-seleção das 16 candidatas que vão disputar o título. Já o concurso acontece no dia 19 de novembro, data de encerramento da Festa das Flores. Na foto, Bárbara Koster, Gabriela Krelling e Luana Ferreira, atuais soberanas da Festa das Flores.

Destaque

Foto: Divulgação / Divulgação

O grupo de dança de hip-hop do professor Alisson Pereira de Joinville participou do campeonato mundial do HHIBrasil em Tramandaí-RS, e se classificou para representar o Brasil no World Hip Hop Dance Championship,que vai acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Parabéns para eles.

Foto: Divulgação / Divulgação

