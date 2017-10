Rejane: confira as novas camisetas do Basquete de Joinville 

Gastronomia 30/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Bruna Moreira, Andressa Larsen, José Jerônimo, Felipe Vezaro, Que Johnson e Gabriela Bueno no evento que apresentou as novas camisas que o Basquete Joinville vai usar na próxima temporada e também novidades no time

As novas camisetas que serão usadas pelos jogadores do time de Basquete de Joinville na temporada do NBB foram criadas por Gabriela Bueno, designer da UniSociesc, instituição que patrocina o time. A inspiração foi no padrão da NBA norte-americana, mas os uniformes mantêm as características das peças já usadas pelo Joinville e em três opções de cores: vermelha, preta e branca.

Quem curte blues não pode perder o grande show que acontece nesta terça-feira, em Joinville, com ninguém menos que Harmonica Hinds, conhecido como um dos maiores gaitistas de Chicago. E o melhor: de graça. Isso mesmo: a apresentação é aberta ao público e acontece a partir das 19h30, na praça central do Shopping Mueller. A expectativa de Albertina Tuma, que está trazendo o artista para se apresentar aqui, é que nenhuma cadeira fique vazia, já que essa é uma oportunidade de ver um grande artista. Então, o convite está feito e, se eu fosse você, aceitava porque, sem dúvida, será um grande show.

Os irmãos Feitosa deram um toque especial com sua arte em uma das paredes da sede da Associação de Moradores do Guanabara, que fica no parque Foto: Rejane Gambin / A Notícia

A família Domingo ajudando a pintar o Caranguejo Foto: Rejane Gambin / A Notícia

Mutirão

Foi bacana ver que muita gente se uniu em favor da ideia de deixar o Parque da Cidade mais bonito. O mutirão do Projeto Joinville que Queremos, encabeçado pela equipe do jornal “A Notícia”, reuniu pessoas de todos os cantos da cidade e valeu a pena. O lugar ganhou cara nova e, certamente, a ideia é mais uma mostra de que a união faz a força.

Clique

Pavel Kazarian, Simone Gorski, Gê Daros, Gabriel Vieira, Rafaela Scheuer e Simone Czarnobay comemorando o sucesso de concerto musical que lotou o Teatro Juarez Machado.

Família

Rogério Sebrão, Leticia e Catia Nass Sebrão na confirmação de Natália.