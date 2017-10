Rejane: Colégio Bom Jesus recebe celebração pelos 500 anos da Reforma Protestante

Gastronomia 31/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Uma celebração especial nesta terça-feira vai marcar os 500 anos da Reforma Luterana em Joinville. É um culto que ocorre a partir das 20 horas, no Colégio Bom Jesus do Saguaçu, e que vai contar inclusive com a participação do coro e da orquestra da Igreja da Paz. É a forma encontrada pelos luteranos de Joinville para celebrar o Dia da Reforma, comemorado em 31 de outubro. O culto é aberto à comunidade.

Outubro Rosa

Foto: Divulgação / Divulgação

Os mais de 500 colaboradores da rede Breithaupt de diferentes cidades catarinenses se uniram na luta contra o câncer de mama. Entre as ações, está a arrecadação de lenços que serão doados à Rede Feminina.

União

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Os noivos Flavia Cristina do Rosário e Igor Duquia Giumelli num clique especial no dia do seu casamento.

Em clima de Halloween

O dia vai ser de muita diversão no Jaraguá do Sul Park Shopping. Hoje, os lojistas estão se preparando para agradar às crianças com muitas doçuras, como pede a data. Quem se fantasiar no clima de Halloween e circular pelo shopping vai ganhar doces. Vão entrar na brincadeira: Chef’s Food, Dibinká, Gamemania, Puppy Play, Victori Joias, Barbara Presentes, Cavalera, Havaianas, Morana, Sabores & Grãos, Tevah, Valenttina, Quem Disse, Berenice? e Mr. Cat. A ação acontece das 10h às 22h. Além disso, a Dibinká também preparou outra surpresa para os pequenos. Das 18h às 21h, na praça de alimentação, no piso L2, terá pintura facial temática, distribuição de balão, balas e pirulitos e, ainda, decoração especial de Halloween. Tudo é de graça.

TáNoInsta

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

@gersonjunior com suas meninas, Layla e Priscila, fazendo compras no supermercado.

Comemoração

Foto: André Kopsch / Divulgação

Os sócios-diretores da Maná do Brasil, Flavio Rocha, Silvia Coleraus e Guilherme Minuzzo, com o sócio-fundador, Alberto Beier, no evento que comemorou os 20 anos da empresa.