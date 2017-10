Rejane: Artista Luciane Sell da Silva, de Joinville, expõe no Uruguai

Arte 20/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Luciane Sell da Silva, artista têxtil e professora do curso de tecelagem da Casa da Cultura de Joinville, é a única a representar o Brasil na Bienal Internacional de Arte Têxtil, que está acontecendo em Montevidéu. Integrando a categoria grandes formatos, o trabalho de Luciane, intitulado "Trapos e Fiapos", foi selecionado entre 300 obras, enviadas por artistas de diversos países. Para a artista, que tem como foco do seu trabalho a reutilização e a ressignificação de materiais, aspectos como a proposta de sustentabilidade, a apresentação da peça — exposta no teto — e os efeitos das franjas e tramas contribuíram para a escolha da obra pela curadoria da bienal. Na foto, Luciane mostra a obra que está na Bienal do Uruguai.

"A Morte do Cisne"

Foto: Alex Pompeu / Divulgação

A bailarina Luanna Gondim, da Companhia Jovem da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, apresentou-se na CDL de Joinville na quarta-feira, no encerramento da plenária de associados da entidade. Ela apresentou a coreografia "A Morte do Cisne", um dos mais famosos solos de balé. A peça, que tem duração de dois minutos, conta a história do último voo de um cisne antes de sua morte. A coreografia foi criada em 1907. Luanna tem 19 anos, é de Recife-PE e está há sete anos no Bolshoi.

Curtindo

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Numa viagem que une estudo e férias, Bruna Nicolao e Raphael Geremias têm passado por lugares lindos nos Estados Unidos. Já visitaram a Estátua da Liberdade e o Central Park, em Nova York, e a Universidade de Harvard, em Boston. Na foto, o casal curtindo o visual do Empire State. Eles também estão comemorando o terceiro aniversário de casamento.

Para rir

Os humoristas Rafael Cortez e Fabiano Cambota estão juntos em um espetáculo será apresentado no Teatro Juarez Machado e que promete muitos risos nesta sexta-feira. O show começa às 21h e os ingressos custam a partir de R$ 30. A classificação do espetáculo é 14 anos.

Palminhas

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Carol Song completou 30 anos nesta semana e fez questão de comemorar a data. Na foto, a aniversariante está com a sobrinha Lara.

Para a casa

A 14ª edição da Home Art acontece neste fim de semana na Expoville, em Joinville. Cerca de 80 expositores mostrarão as últimas novidades em móveis e decoração. Hoje, a feira será aberta às 16h e vai até as 22h. Amanhã, das 10h às 22h, e no domingo, das 10 às 21h. O valor do ingresso é R$ 6 por pessoa, com estacionamento incluso.

Mamãe e bebê

Foto: Alana Schwoelk / Divulgação

Cinthia Mair Furlong comemorando os quatro meses da filha Mariana.