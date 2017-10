Rejane: Ana Paula da Silva faz show especial e lança o DVD "Canto da Cigarra" em Joinville

Gastronomia 27/10/2017 | 05h30 Atualizada em

A musicista Ana Paula da Silva já é conhecida por seu talento e carisma que encantam quando ela está no palco. E nesta sexta, na Associação Joinvilense de Teatro (Ajote), não deve ser diferente. A partir das 20h, ela vai apresentar para o público o show especial de lançamento do DVD "Canto da Cigarra", em comemoração aos seus 20 anos de carreira. No repertório, músicas autorais e obras de compositores parceiros com a presença, inclusive, do Quarteto de Cordas Dona Francisca, convidado especial da noite. A entrada é gratuita e quem gosta e boa música não pode perder.

Lixo eletrônico

Ainda falando no Instituto Ajorpeme, o pessoal programou para hoje uma arrecadação daqueles produtos que às vezes a gente não sabe direito onde descartar. Estou falando daquele celular, câmera, impressora ou computador antigo já sem uso. Os equipamentos serão recebidos durante toda a sexta-feira, na sede da Ajorpeme. Todo o material arrecadado será destinado para uma empresa associada especializada no descarte e reciclagem dos materiais.

Mais verde

Foto: Divulgação / Divulgação

120 árvores foram plantadas no Parque São Francisco, numa área que ganhou o nome de Bosque Ajorpeme. A ação foi realizada em parceria pelo Instituto Ajorpeme mais o núcleo de engenharia da entidade e a Prefeitura.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Mostra

Uma exposição foi organizada para marcar os 30 anos de Fundação Pró-Rim de Joinville. A mostra, batizada de Uma história de amor e luta pela vida, apresenta momentos importantes que marcaram o crescimento e o reconhecimento da Pró-Rim por seu trabalho na área da saúde. Atualmente, são mais de mil pacientes renais crônicos atendidos pela instituição, sendo que 99% pelo SUS. A exposição está no Garten Shopping e fica aberta ao público até 5 de novembro.

@vaidosinhas

Foto: Divulgação / Divulgação

Vanessa Borba comemora nesta sexta-feira os cinco anos do seu Salão Vaidosinhas, especializado em cabelos crespos. Ela, que defende os cachos, ficou conhecida também por publicar um livro infantil esse ano, em que ajuda as meninas a aceitarem seus cachinhos.

Balada das boas

Os baladeiros de plantão de Joinville já conhecem a festa Cosmopolita que hoje chega a sua terceira edição! E desta vez de cara nova e em um novo local: A Expoville. O som vai ficar por conta de Erick Jay, eleito em 2016 em duas competições como melhor DJ de hip-hop do mundo) e DJ Grillo. Ingressos antecipados podem ser comprados no oiingressos.com.br.

Semana Lixo Zero

Foto: Divulgação / Divulgação

Autora de livros sobre ioga e vegetarianismo, a professora Laura Packer foi o destaque do Fórum Organizando — Cultivo, Alimentação e Compostagem, evento da Semana Lixo Zero que aconteceu esta semana no Teatro do Sesc. Na foto, ela ao lado de Gustavo Ritzmann e Arthur Rancatti, da Rastro Soluções Sustentáveis, empresa que coordena o evento. As atividades da Semana ocorrem até o próximo domingo.