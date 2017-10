Rejane: Alexandre Herchcovitch estará em Joinville nesta terça-feira

Arte 17/10/2017 | 05h30 Atualizada em

Alexandre Herchcovitch, estilista considerado um dos maiores profissionais de moda no País, estará nesta terça-feira em Joinville. Ele assina parte da coleção do inverno de 2018 da empresa joinvilense Ellegance e participa de um evento só para convidados. Herchcovitch falará sobre o novo trabalho e também mostrará peças que criou para a marca. Para estrelar a campanha, a empresa escolheu a modelo francesa Clementina Desseaux, de 27 anos, já bem conhecida por quebrar padrões estéticos, estampando campanhas de grifes internacionais, como Christian Louboutin.

Na foto, o estilista (no centro) está com parte da equipe da Ellegance: Camila Ghisi, Cinara Fernandes, Gabriela Fernandes, Ana Dadam e Gean Oliver.

Você pode ajudar

Foto: Aldo Brasil / A Notícia

Dentro da programação do Outubro Rosa, o grupo Amigas de Lenço está recebendo doações no Shopping Cidade das Flores. Elas já são conhecidas por arrecadar lenços para mulheres que estão em tratamento de câncer, e dentro do Outubro Rosa intensificaram a campanha. Quem quiser ajudar pode ir até o shopping das 14h às 18h.

Confira outras colunas de Rejane Gambin.

Paraíso

Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

Marjorie e Germano Linzmeyer curtindo a lua de mel nas Maldivas, em uma das mais de 200 ilhas habitadas. Segundo o casal, um paraíso! Eles também passaram por Dubai, nos Emirados Árabes.

#TáNoInsta

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

@pavel_kazarian registrando a participação como integrante na banca dos jurados da @dancadosfamosos2017 do "Domingão do Faustão".

Grávidos

Foto: Max Schwoelk / Divulgação

Caroline Luise e Juliano Pereira estão à espera de Pedro Henrique, que vai trazer muitas alegrias para a família.