Profissionais de Joinville atuam como mentores de estudantes em projeto social

Na terça-feira, 24 de outubro, equipe de reportagem do "AN" acompanhou a última reunião dos grupos

Na terça-feira, 24 de outubro, equipe de reportagem do "AN" acompanhou a última reunião dos grupos Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Durante os últimos oito meses, 102 estudantes bolsistas de Joinville, com o apoio de jovens profissionais, se dedicaram a buscar soluções para problemas identificados no município. No final do processo, eles vão apresentar as alternativas que encontraram para tornar a cidade mais sustentável, inteligente e humana. As ideias serão apresentadas durante o evento Repensando Joinville – Think Tank 2017, uma iniciativa do Projeto Resgate.

Na terça-feira, a equipe de reportagem do “AN” acompanhou a última reunião dos grupos antes do prazo de entrega das soluções, que será no sábado. O encontro foi realizado na Sociedade Harmonia-Lyra, espaço cedido gratuitamente ao projeto. Os “solucionadores” que compõem as nove equipes estão no primeiro e segundo anos do ensino médio em escolas particulares. São bolsistas auxiliados pelo Projeto Resgate, organização social criada em 1999 que atende a 372 estudantes.

Para ajudar estes adolescentes, o projeto conta com 15 mentores que atuam de forma voluntária. Segundo Mário Sant’Ana, que coordena o Projeto Resgate com Mônica Elisa Heinzelmann, são “jovens profissionais em ascendência”. Ele explica que o programa Think Tank surgiu da necessidade de inovação num momento de “mudança de cenário”. É uma ótima oportunidade, diz Mário, para desenvolver a liderança de profissionais e aproveitar o “idealismo dos jovens”.

Entre os profissionais, há jovens com experiência em multinacionais de Joinville, como a analista de recursos humanos da Embraco, Karla de Menezes Bolduan, de 26 anos, formada em comércio exterior. No sábado, seu grupo promoverá a Caminhada Interajá. Os estudantes observaram que, além dos problemas estruturais da cidade, há questões comportamentais que merecem atenção.

Karla de Menezes Bolduan, que no ano passado atuou como solucionadora, é uma das mentoras do projeto Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Conforme Karla, a equipe identificou que as pessoas não interagem entre elas e nem com os espaços públicos. Por isso, o grupo terá um momento de interação social e de exercício físico, com um passeio que percorrerá pontos turísticos da cidade. Um grupo sairá do Museu de Arte de Joinville (MAJ) às 9 horas e outro, do Parque das Águas, às 15 horas.

– O mais legal é ver eles se movimentando, conseguindo se empoderar e atuar como protagonistas. Para mim, é um grande desenvolvimento – diz Karla, que na primeira edição do projeto, no ano passado, atuou como solucionadora em uma equipe formada por voluntários não bolsistas. Para participar da caminhada, é preciso se inscrever antecipadamente. O formulário para inscrição está disponível no evento do Facebook.

Para a mentora Stella Vassoler Rosa, é gratificante compartilhar conhecimento com os estudantes Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Até as 17 horas de sábado, os grupos apresentarão os resultados em ações desenvolvidas em diferentes pontos da área central de Joinville. Uma das atividades é a exibição do documentário Upgrade no Sistema, que trata da evasão no ensino superior, problema apresentado aos adolescentes. O documentário será exibido no Shopping Cidade das Flores, às 11h e às 15 horas. Stella Vassoler Rosa, de 27 anos, é uma das mentoras do grupo responsável pela produção.



– É bem divertido atuar como mentora deles. É gratificante compartilhar nosso conhecimento e observar como eles ficam cada vez mais motivados – afirma Stella, que é formada em engenharia química e administração e atua como coach de carreira. De acordo com a mentora, uma mesa-redonda para debater o tema do documentário deve ser realizada após a exibição.

O estudante Gabriel Haweroth é integrante do grupo que promoverá a Trilha da Sustentabilidade Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Outra atividade realizada pelo Projeto Repensando Joinville – Think Tank 2017 será a Trilha da Sustentabilidade. De acordo com o estudante Gabriel Haweroth, de 16 anos, um tabuleiro será montado e as pessoas – representando as peças – responderão a perguntas sobre hábitos do dia a dia ligados à sustentabilidade. No final do jogo, o vencedor será premiado com um brinde.

– Este projeto nos dá a oportunidade de expandir a visão sobre a sociedade – destaca Gabriel, aluno do Colégio dos Santos Anjos que é atendido pelo projeto há cinco anos.



No total, 15 mentores auxiliam os estudantes no projeto Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

O Projeto Resgate auxilia estudantes bolsistas oferecendo as condições necessárias para uma educação de qualidade. Entre as atividades desenvolvidas na sede do projeto, que fica na rua João Luís de Miranda Coutinho, 756, no bairro Paranaguamirim, estão aulas de formação de valores. De acordo com a coordenação, o projeto já registra 476 beneficiários. Destes, 187 concluíram o ensino técnico e 125 se formaram ou cursam ensino superior.

Para colaborar com o Resgate, você pode se tornar padrinho de uma criança ou de um adolescente, compartilhar conhecimento, informar sua rede de relacionamento e doar recursos financeiros. Para saber mais, ligue para o telefone (47) 3463-7223 ou acesse o site www.projetoresgate.org.br.

