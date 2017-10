Pequenos construtores reclamam da Caixa Econômica em Joinville

Manifestação 19/10/2017 | 13h15 Atualizada em

A falta de liberação de R$ 10 bilhões da Caixa Econômica Federal para os pequenos construtores erguerem imóveis enquadrados no Programa Minha Casa, Minha Vida, causou manifestação pública, nesta quinta-feira, dia 19, em 16 Estados brasileiros. Inclusive em Joinville, onde a manifestação aconteceu em frente à unidade da Caixa, na rua João Colin.

No município há aproximadamente 500 empreiteiros, que constroem de cinco a dez unidades por vez - entre pequenos prédios e casas geminadas. Neste ano, este grupo de construtores locais investiu metade dos recursos aplicados em construções no ano de 2016.

O presidente da Associação Catarinense de Construtores e Afins, (ACCA) Gilbert Rodrigues, explica:

— Em 2016, a Caixa Econômica Federal liberou R$ 82 bilhões para o nosso segmento, em todo o País. Neste ano de 2017, só R$ 62 bilhões. E R$ 10 bi continuam retidos em Brasília.

A Caixa afirma que o orçamento, em alguns Estados, se esgotou, mas pode ser retomado, em novembro, para atender essa demanda.

A preocupação dos manifestantes é com as possíveis mudanças do programa. Segundo os construtores, o governo não está promovendo a liberação de verbas de financiamento para os compradores de imóveis.

— Há fortes indícios de que a Caixa Econômica seja privatizada. Nós somos contra, pois a instituição tem sido uma grande mola propulsora da Construção Civil Brasileira e, uma ação desta magnitude, será um ato que afronta os interesses da população brasileira —, diz Gilbert Rodrigues, presidente da ACCA.

A construção civil mobiliza mais de 2,5 pessoas em todo o País.

Foto: Salmo Duarte / A Notícia