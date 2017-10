Participe: entre em ação e ajude a melhorar o Parque da Cidade de Joinville

Joinville Que Queremos 18/10/2017 | 13h19 Atualizada em

O projeto Joinville Que Queremos discute mais uma vez questões relevantes para os joinvilenses e propõe ações para nossa cidade se tornar cada dia melhor. Neste ano, mostramos algumas pessoas que já põem a mão na massa e fazem a diferença. Joinvilenses que atuam sozinhos, em grupos, organizações ou associações. Você pode conferir aqui todos os personagens que já saíram no projeto.

Leia as últimas notícias de Joinville e região

Confira mais reportagens do Joinville Que Queremos

A partir de tantos relatos inspiradores, faremos o convite para que a cidade inteira entre em ação. A proposta é revitalizar um lugar que é amado pelos joinvilenses e que esteja precisando de um abraço mais apertado. Com o local escolhido, é hora de trabalharmos juntos. Será no dia 28 de outubro, às 9 horas, no Parque da Cidade, na zona Sul.

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DA AÇÃO E MELHORAR O PARQUE

Vamos limpar o local, grafitar a sede da Associação de Moradores do Guanabara, trocar as cestas de basquete e pintar o brinquedo das crianças, o "caranguejo". No dia também haverá mais atrações no parque.

Unir forças e mudar para melhor. Joinville Que Queremos: Satisfação por fazer parte, por transformar, melhorar. A Joinville Que Queremos depende de cada um de nós. Quer participar? Clique AQUI para se inscrever!

Saiba mais sobre o evento

Proposta é revitalizar um lugar que é amado pelos joinvilenses Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Vai ter grafite na sede da Associação de Moradores do Guanabara Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

A ideia é limpar o local Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Leia também:

Conheça o Grupo de Resgate em Montanha de Joinville

Hospirrisos: voluntários levam alegria a pacientes em hospital de Joinville

Engenheiros desenvolvem projeto de educação ambiental em Joinville

Há 34 anos, Mery Paul dedica a vida aos bebês que nascem em Joinville

Voluntárias de Joinville produzem bonecos carecas para crianças com câncer

Joinvilense dá aulas gratuitas de jiu-jítsu para 85 crianças e adolescentes

Joinvilense é premiado com projeto que leva cadeirantes para corridas

Joinville que Queremos mostra iniciativas solidárias que fazem a diferença, como o Projeto Acolher

Projeto Missão Criança, em Joinville, aposta na música como fator de transformação social