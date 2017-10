Obras interditam cinco ruas em Joinville 

Trânsito 18/10/2017 | 10h20 Atualizada em





Para quem for pegar estas cinco vias, é preciso ter paciência. O trânsito está praticamente parado nestas regiões, onde a Companhia Águas de Joinville realiza obras nas redes de esgoto. As obras começaram por volta das 7h30 e seguem até 17 e 18 horas nas cinco ruas.

Em algumas ruas, como a Santa Catarina e Ottokar Doerffel, as obras devem continuar também nos próximos dias. Quem vem da BR-101 para a Ottokar Doerffel está demorando mais de 20 minutos para ter acesso à via.

Rua Itajaí (Centro) - Nesta quarta-feira , a via estará parcialmente interditada no trecho próximo à esquina com a rua Jerônimo Coelho, para execução de obra de melhoria no local, das 7h30 às 17 horas.





Rua Procópio Gomes (bairro Bucarein) - A rua também estará com interdição total da pista bairro-Centro nesta quarta-feira, das 8 às 18 horas, próximo à esquina com rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira. Será realizada a repavimentação da via por causa de obra realizada recentemente na rede de água. Os motoristas podem desviar pela rua Afonso Pena, virar na rua Urussanga e depois na rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira para então retornar à rua Procópio Gomes.

Rua Santa Catarina (bairro Floresta) - A via terá interdição parcial entre as ruas Elly Soares e Antônio Ramos Alvin nesta quarta e quinta-feira, das 7 às 18 horas, para realização de obra na rede de esgoto. O trabalho será realizado na faixa de ônibus.

Rua Ottokar Doerffel (Atiradores) – A via está recebendo rede de esgotamento sanitário e, por isso, estará parcialmente interditada por pelo menos três semanas entre as ruas Gothard Koesemodel e Otto Gerken. Os motoristas que seguem no sentindo BR 101/Centro podem desviar pela rua Independência, virar na Concórdia e usar a Caçador para retornar a Ottokar Doerffel. As obras nesta rua acontecem sempre das 9 às 17 horas.

Rua 15 de Novembro (Glória) – A via estará parcialmente interditada na rotatória da Expoville na manhã desta quarta-feira. No local, a Companhia realiza sondagem da rede de água para detectar possíveis vazamentos. A previsão é de que a rua seja totalmente liberada ao meio-dia.

A Companhia pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local.