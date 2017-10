O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 20/10/2017 | 16h30 Atualizada em

Neste sábado, das 10 às 17 horas, será realizado o 9º Stammtisch de Joinville, na Via Gastronômica. Em 2016, o evento levou mais de 25 mil pessoas à rua Visconde de Taunay. Pelo número de barracas inscritas para este ano, um novo recorde de público é esperado pelos organizadores.

O evento é promovido pela Câmara Setorial de Gastronomia e Entretenimento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Joinville (CDL), que reúne os principais restaurantes da cidade. Cento e cinquenta grupos se reunirão ao longo da Via Gastronômica. A programação inclui música típica alemã, com apresentação das bandas Rothemburg e Alemão Preto, e a presença das princesas e rainha da Festa das Flores.

- Convidamos o joinvilense a passar um sábado bem especial com sua família e amigos - destaca o gerente de câmaras setoriais da CDL de Joinville, Marcos Jaroczinski. O vice-presidente da Câmara de Gastronomia, Guilherme Kulkamp, reforça que o Stammtisch 2017 “está confirmadíssimo” para este sábado, mesmo que chova.



Para quem quiser participar da festa, mas não faz parte de nenhum grupo, todos os restaurantes da Via Gastronômica estarão abertos desde cedo. No cardápio, várias opções de cervejas e chopp, além de cervejas artesanais, comidas típicas e comidinhas de boteco. Alguns dos restaurantes prepararam um cardápio especial para o Stammtisch de Joinville.

Os organizadores destacam que foram atendidos todos os requisitos exigidos para a promoção de eventos deste porte. A equipe montou um grupo de trabalho junto ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, com o acompanhamento e orientação do engenheiro Luciano Mendonça Seiler, que coordena o Centro de Atividades Técnicas (CAT) da corporação.

- O 8º Batalhão de Polícia Militar de Joinville também está muito próximo e nos ajudando muito. Para garantir a segurança dos participantes e do público foi montado um esquema especial com o subtenente Luiz Rogério e o soldado Simão, do Grupo de Atividades Preventivas e de Conscientização (GAPC) - afirma Jaroczinski. A organização contratou ainda uma equipe de segurança privada, que atuará na prevenção, inclusive com profissionais à paisana. Além disso, haverá monitoramento por câmeras feito pela Polícia Militar e um posto médico à disposição.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

O trânsito será organizado com o apoio do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans), que apoia o Stammtisch de Joinville todos os anos. A rua Visconde de Taunay ficará fechada das 5 às 20 horas. O encontro termina às 17 horas, mas a Via Gastronômica ficará interditada um pouco mais para que possa ser lavada.

Para maior conforto dos participantes, banheiros serão instalados em três pontos estratégicos da Via Gastronômica (próximos à Slice Pizza, Let It Be e Dom Parking), incluindo para pessoas com dificuldade de locomoção. Equipes de zeladoria farão a manutenção dos locais durante todo o dia. Dois lavatórios ecológicos também serão disponibilizados para o público na entrada do Estacionamento G3.

SEXTA-FEIRA

Rafael Cortez e Fabiano Cambota: os humoristas Rafael Cortez e Fabiano Cambota se unem para uma noite única. Dois estilos de humor diferentes de dois em uma mesma noite. E, no final os dois se juntam no palco para um bônus track.

Quando: sexta-feira, às 21h.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 60 (inteira) R$ 40 (mediante doação de um litro de leite) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos. Titular e acompanhante do Clube do Assinante da NSC pagam R$ 42. Os ingressos estão à venda no site www.ticketcenter.com.br.

SEXTA-FEIRA E SÁBADO

Mostra Sul Joinville: durante 45 dias, arquitetos, designers de interiores e paisagistas terão a oportunidade de apresentar ambientes criativos e funcionais aos visitantes. Com olhares voltados para inovação e sustentabilidade, o evento promove encontros entre marcas, produtos, serviços e consumidores interessados em interagir, valorizando o mercado regional e movimentando o setor.

Quando: 21 de outubro a 3 de novembro. Todos os dias, menos domingo, das 16h às 22h.

Onde: rua Aquidaban, 912, Glória, Joinville.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site www.ticketcenter.com.br e custam R$30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). O ingresso tem validade para toda a temporada e pode ser utilizado diversas vezes pela mesma pessoa, exceto nas segundas-feiras. No local, os ingressos custam R$ 37.

25º Festival Escolar de Dança: cerca de 900 estudantes das redes pública e particular de ensino de Joinville participarão do 25º Festival Escolar de Dança. Durante os dois dias de evento, serão apresentadas 60 coreografias, de diferentes gêneros: jazz, dança de salão, danças urbanas, danças populares e ballet clássico. Na programação de sexta-feira, sobem ao palco as categorias A e B, que compreendem alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. E no sábado, apresentam-se os grupos das categorias C e D, com alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Em cada categoria, haverá três ganhadores. A apuração das notas e a premiação dos campeões acontecerá no mesmo dia, ao final das apresentações. Além das coreografias inscritas, o 25º Festival Escolar de Dança terá participações especiais. Na sexta-feira, às 19 horas, dançarinos do Grupo AZ Arte farão a abertura do evento, apresentando o teaser do espetáculo musical A Bela e a Fera. De acordo com os coreógrafos, Jesse da Cruz e Rafaela Antonioli, não se trata de uma réplica da Disney, mas uma releitura do conto francês, na interpretação dos artistas. No sábado, a programação do festival terá início às 17 horas, com o Grupo Kulture Kaos, campeão do 35º Festival de Dança de Joinville, na categoria sênior danças urbanas.

Quando: sexta-feira, a partir das 19h, e sábado, a partir das 17h.

Onde: Centreventos Cau Hansen - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: gratuito. Neste ano, não haverá distribuição antecipada de ingressos e o público pode se dirigir diretamente ao Centreventos Cau Hansen, nos dois dias de espetáculo.

Frágil, ou, essa dança é 30 minutos mais longa do que poderia ser para competir, com Leticia Souza: Não há nada sólido... Parece que daqui por diante tudo será sempre esmigalhável; sempre a beira de romper com facilidade. É: parece que é delicado mesmo. Quanta resistência se esconde ali? Quanto vigor ela terá? Quão sujeito a erros estará? Quanto tempo será que vai durar tudo isso? Frágil é uma pergunta dançada: depois de todo esse caminho que já foi percorrido a vontade agora é de ir pra onde? Partindo da lógica do fragmento, essa dança quer habitar a bagunça antes de organizar qualquer coisa do mesmo jeito.

Quando: sexta-feira e sábado, às 20h.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote (Cidadela Cultural Antarctica) - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: gratuito. Ingressos distribuídos uma hora antes do espetáculo no local da apresentação.

Classificação: livre.

SÁBADO

Sábado Cultural na Biblioteca Pública: o evento, aberto à comunidade, contará com apresentação de teatro e coral com a Escola Municipal Nelson de Miranda Coutinho. Às 9h30, iniciam as atividades recreativas: atividades de movimento com professores de Educação Física – CEI Fátima; atividade com música e dança – CEI Doce Infância; desenhos com giz – CEI Espaço Encantado e CEI Jorge Luiz Vanderwegen; amarelinhas na calçada – CEI Cachinhos de Ouro; brincadeiras e dinâmicas – Grupo Escoteiro Príncipe de Joinville; capoeira – CEI Pedro Ivo Figueiredo de Campos; avós interagindo com o público – CEI José Francisco Vieira; entrega de panfletos – Centro de Valorização da Vida (CVV). Às 11h30, haverá distribuição de bonecos confeccionados pelo Projeto Presença.

Quando: sábado, das 8 às 12h.

Onde: Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin (Praça Lauro Müller) - rua Comandante Eugênio Lepper, 60 Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Feira do Vila Nova: artesanato, brechó, gastronomia e livros estão entre as atrações da Feira do Vila Nova, uma feira pública com a finalidade de proporcionar cultura e lazer à comunidade.

Quando: sábado, das 9h às 14h. Em caso de chuva, evento pode ser cancelado.

Onde: Terminal de ônibus do Vila Nova (Professor Beno Harger) - rua XV de Novembro, 7000, Vila Nova, Joinville.

Quanto: gratuito.

Feira do Parque Guarani: ações de prevenção do câncer de mama e demais doenças com a UBSF Parque Guarani, artesanato, brechó, distribuição de guloseimas, gastronomia, prestação de serviços à comunidade e teste de acuidade visual estão entre as atividades programadas para a Feira do Parque Guarani. Às 11h, haverá apresentação com a Dunamis Escola de Dança. Às 12h, haverá apresentação de dança solo. Depois, haverá apresentações musicais: pop com cantora Fran Braga (12h15) e com as cantoras Thamy e Natália (13h30. às 14h, haverá aulão de zumba com professor Edi. Às 15h, a Escola Municipal Doutor Sadalla Amin Ghanem encerra as atrações culturais com uma apresentação de dança.

Quando: sábado, das 11h às 16h.

Onde: Parque Guarani (em frente à Escola Municipal Doutor Sadalla Amin Ghanem) - avenida Evangelista Justino Espíndola, 125, Parque Guarani, Joinville. Em caso de chuva, ocorrerá em galpão, no local do evento.

Quanto: gratuito.

Feira do Parque São Francisco: entre as atrações da Feira do Parque São Francisco, haverá dança solo com o grupo Belezas Escondidas, Varal Literário, rua de lazer para as crianças, plantio de árvores no parque, antiguidades, artesanato, brechó e gastronomia.

Quando: sábado, das 11h às 16h.

Onde: Parque São Francisco - rua Benício Felipe da Silva, 45, Adhemar Garcia, Joinville.

Quanto: gratuito.

Feira do Floresta: além de contar com antiguidades, artesanato, brechó e gastronomia, a Feira do Floresta oferece oficinas e atrações culturais neste sábado. Às 14 horas, haverá oficina de teatro da ADEJ com Capim Night. Às 15h30, aulão aeróbico Outubro Rosa com as professoras Manu Corrêa e Carol Martins. Às 16h45, o cantor Alan se apresenta com música gospel. Feira pública realizada no bairro Floresta, na região Sul de Joinville (SC), com a finalidade de proporcionar cultura e lazer à comunidade. Entre as atrações, haverá antiguidades, artesanato, brechó e gastronomia. às 14h, haverá oficina de teatro da ADEJ com Capim Night. Às 15h30, aulão aeróbico Outubro Rosa com as professoras Manu Corrêa e Carol Martins. Às 16h45, o cantor Alan se apresenta com música gospel.

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Quando: sábado, das 12h às 18h. Em caso de chuva, evento pode ser cancelado.

Onde: Praça Tiradentes - rua Santa Catarina, Floresta, Joinville.

Quanto: gratuito.

Lazer nos Bairros: o evento, que leva atividades de lazer e de iniciação desportiva a bairros de Joinville, oferece neste sábado para crianças e adolescentes pintura de rosto, perna de pau, oficinas esportivas, cama elástica e outras brincadeiras.

Quando: sábado, das 14h às 17h. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Onde: Parque São Francisco - rua Benício Felipe da Silva, 45, Adhemar Garcia.

Quanto: gratuito.

Noite das Patroas, com Simone e Simaria

Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Quando: sábado, às 19h.

Onde: Joinville Square Garden - avenida Santos Dumont, 2625.

Quanto: os ingressos estão à venda pelo site www.eventonacional.com.br e custam R$ 120 (pista/inteira), R$ 60 (mediante doação de um quilo de alimento não perecível ou apresentação de carteirinha de estudante, idoso ou professor das redes municipal e estadual), R$ 220 (área Premium open bar) e R$ 1,5 mil (mesa bistrô para seis pessoas).

Projet Comedy: os humoristas Victor Sarro, Rodrigo Marques, Bruninho Mano e Guilherme Tureck participam de uma noite de stand-up comedy na Casa do Capitão.

Quando: sábado, às 20h. O evento dura 90 minutos.

Onde: Casa do Capitão - rua Saguaçu, 212, Saguaçu, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos ou para quem adquirir a inteira promocional antecipada). Os ingressos estão à venda no site www.ticketcenter.com.br.

Classificação: 16 anos.

Concerto de Piano, com Frei Tiago Gulmine: pianista e professor de música, e atualmente, frade noviço e formando da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, Tiago Gulmine apresenta este concerto com o intuito de levar ao público joinvilense um espetáculo cultural de promoção da música pianística.

Quando: sábado, às 20h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: gratuito. Os organizadores solicitam a doação de um quilo de alimento não perecível que será doado à famílias carentes do bairro.

Classificação: livre.

Partilha Cultural de Primavera: música, dança, contação de histórias, poesias e teatro lambe-lambe com Essaé Cia estão entre as atrações do evento. A Partilha Cultural é um encontro que reúne comunidade e artistas, onde cada participante é convidado a manifestar-se artisticamente através da poesia, do teatro, da música, da dança, configurando um momento de congraçamento e compartilhamento comunitário. É um encontro informal, onde muitos participam para apreciar o momento artístico.

Quando: sábado, a partir das 21h30.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito. Os organizadores solicitam que os participantes levem um prato de doce, salgado, refrigerante ou suco para a partilha gastronômica.

Toquinho, Ivan Lins e MPB4: ícones da música brasileira que fizeram história nos anos 1970 e 1980, Toquinho, Ivan Lins e o grupo vocal MPB4, se reúnem pela primeira vez no palco no projeto 50 Anos de Música, que passa por Joinville neste sábado. Toquinho já gravou um CD e DVD com o MPB4 em 2008. Com Ivan Lins, a parceria aconteceu há cerca de dois anos, embora os dois já tivessem tido outros encontros esporádicos no passado. Mas é a primeira vez que um show reúne os três artistas e a ideia surgiu depois do aniversário dos 50 anos de carreira do Toquinho, comemorados em 2016 - o marco é seu disco de estreia, o instrumental O Violão de Toquinho, lançado em 1966.

Foto: Renan Bacellar / Divulgação

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam entre R$ 130 e R$ 200, com meia-entrada para estudantes professores e idosos, exceto para o Setor 1. Titular e acompanhante do Grupo FT têm desconto de 30%. Titular e acompanhante do Clube do Assinante da NSC têm desconto de 20%. Os ingressos estão à venda no site www.ticketcenter.com.br.

DOMINGO

Rua do Lazer: o tráfego de veículos na Avenida Hermann Lepper é interditado para que pedestres possam caminhar e utilizar a via para atividades físicas e brincadeiras.



Quando: domingo, das 8 às 17h30. Em caso de chuva, evento será cancelado.

Onde: avenida Hermann Lepper, entre ruas Dona Francisca e Itaiópolis, Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.

Experimentação coreográfica Lembro do teu gesto como uma oração: Um poema. A inspiração. O olhar pela maturidade. E a dança como elo da expressão da alma e do corpo, sem idade como limite. É este fio condutor que dá vez ao projeto Lembro do teu gesto como uma oração,, que reúne os artistas Amarildo Cassiano, Érika Rosendo, Maria Fortuna e Angélica Maiole. A realização é do Instituto Impar com apoio cultural do Simdec e da Prefeitura de Joinville. A proposta traz um ensaio aberto em um encontro de artistas-criadores-intérpretes que se conhecem, mas pela primeira vez contracenam juntos. É uma provocação a bailarinos com mais experiência cênica e corpos maduros a exercitarem a livre experimentação dos sentidos. É uma mensagem-chave que, além da bagagem técnica, evidencia a sensibilidade do afeto, a livre idade para dançar e que a maturidade pode refletir a plenitude.É esta junção de elementos que o espectador terá a oportunidade de contemplar no palco.

Foto: Divulgação / IMPAR - Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento

Quando: domingo, às 16h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: livre.

Sarau# Trio: para celebrar os cinco anos de existência do grupo, o Sarau# Trio retorna aos palcos neste domingo. Com foco no chorinho brasileiro, Cláudio Moraes (sopro), Marisa Toledo (piano) e Rafael Vieira trazem suas leituras de choros consagrados de autores como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Radamé s Gnattali, além de outras surpresas sonoras.

Quando: domingo, às 17h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: livre.

Afonso Padilha Espalhando a Palavra: em seu terceiro especial de comédia, Afonso Padilha fala sobre assuntos como padrão de beleza, empoderamento feminino e satiriza figuras que usam da religião para enganar o povo.

Quando: domingo, às 19h30 e às 21h. O show dura aproximadamente 70 minutos.

Onde: Pequeno Teatro da Scar - rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos ou para quem adquirir a inteira promocional antecipada). Os ingressos estão à venda no site www.ticketcenter.com.br.

Classificação: 14 anos.

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO

Feirinha Lixo Zero: o evento tem como objetivo promover a sustentabilidade, conscientizar e criar alternativas dinâmicas para a gestão de resíduos.

Quando: 20 a 29 de outubro, das 9h às 17h.

Onde: Praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito. Haverá brechó com comércio de roupas, calçados e acessórios restaurados.

2º Festival Cidade Alemã

Quando: sexta-feira, das 12h às 15h30 (DJ Hugo) e das 18h às 21h30 (Jacson Fernandes), sábado, das 12h30 às 16h (Grupo Bandoneonfest Joinville) e das 18h às 21h30 (Zé Ricardo), e domingo, das 12h30 às 16h (Hans Peter Hentschel) e 18h às 21h30 (DJ Hugo).

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

14ª Home Art Joinville - Feira de Móveis e Decoração

Quando: sexta-feira, das 16h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 10h às 21h.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 5, com meia-entrada para estudantes e pessoas que tenham mais de 60 anos de idade. Crianças de até 12 anos de idade não pagam. O estacionamento é gratuito.