Nove bairros de Joinville continuam com problemas no abastecimento de água

A Companhia Águas de Joinville informa que as obras de melhoria na rede programadas para o final de semana foram concluídas. Mas, por causa do longo período que a Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão ficou paralisada, o abastecimento de água segue com pressão prejudicada na Zona Sul da cidade, principalmente em pontos altos. A previsão é de que o sistema volte ao normal durante a noite desta segunda-feira (16).

Os bairros que continuam com problemas no abastecimento são: Adhemar Garcia, Fátima, Guanabara, Jarivatuba, João Costa, Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis e Ulysses Guimarães.

Durante o final de semana, o fornecimento de água em Joinville esteve comprometido por causa de obras que provocaram uma longa parada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão. Foram melhorias nas redes das ruas Dona Francisca, Procópio Gomes e Itajaí.