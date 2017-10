Mutirão promove ações de revitalização no Parque da Cidade neste sábado

Joinville que Queremos 28/10/2017 | 09h59 Atualizada em

Em 2011, quando foi inaugurado, o Parque da Cidade foi celebrado como um novo espaço de lazer para a cidade, em especial aos moradores da zona Sul. Localizado nos limites dos bairros Guanabara e Bucarein, com três áreas, ele tem a proposta de oferecer opções para todas as idades, com espaços para brincadeiras, práticas esportivas, contemplação da natureza e, principalmente, convivência entre os joinvilenses. Neste sábado, o setor Caranguejo do parque será ocupado para uma série de atividades que contemplam estes objetivos: reunir a comunidade para ações de revitalização, deixando o local mais limpo, colorido e com a cara de Joinville.

Ainda na sexta, profissionais da Ambiental e da Secretaria do Meio Ambiente fizeram a roçada do local. Já a partir das 9 horas deste sábado, com joinvilenses atuando como voluntários, será a vez da limpeza, pintura das estruturas de lazer e esportes e da associação de moradores do Guanabara. As redes das cestas de basquete também serão trocadas. O grupo The Bull’s instalará placas de orientações a tutores de cachorros, e a Secretaria do Meio Ambiente fará doações de mudas de árvores. Mudas de flores serão distribuídas para o plantio no parque.

Artistas do grafite deixarão sua marca por meio da arte visual no muro da pista de skate e na sede da Associação de Moradores. Os alunos do Instituto Cultural Ademar César ajudarão a inspirar por meio de mensagens pintadas nos muros, além de realizarem apresentações de dança no palco do parque. Ele será compartilhado por outros artistas, para aulas de ritmos, apresentações de DJs da Aimec e show da banda Raiz Vital. Capoeira e momentos de recreação com os palhaços da Cia. Cheios da Graça e uma feira de adoção de animais também estão na programação.

O evento faz parte do Projeto Joinville que Queremos, uma iniciativa do “A Notícia”, que desde agosto mostra pessoas inspiradoras que já transformam a cidade de alguma forma por meio do voluntariado. Neste sábado, você é nosso convidado a colocar a mão na massa!

Confira a programação:

