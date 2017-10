Manutenção suspende fornecimento de água em 29 bairros de Joinville

Comunidade 14/10/2017 | 11h38 Atualizada em

Para tomar banho neste fim de semana, só esquentando a água em canecas. Pelo menos é assim que Eugênio Carlos Wegner e Dayane Mara Lanza vão fazer para driblar a falta de água no bairro Jardim Iririú, em Joinville. Já sabendo das obras nas redes de água que afetariam a produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Cubatão, o casal guardou uma reserva em tambores. E não foi a primeira vez na semana que passaram por problemas.

— É a terceira falta de água na semana, mas como dessa vez já ficamos sabendo antes deu tempo de se preparar —, conta Wegner.

Apesar da preparação, algumas atividades simples, como lavar a louça, ficaram restritas neste sábado. Isso porque um balde e uma bacia é tudo que Dayane e Eugênio tem para passarem até domingo.

Assim como o casal, outros joinvilenses de 29 bairros da cidade estão com o abastecimento de água comprometido. Obras nas redes das ruas Dona Francisca, Itajaí e Coronel Procópio Gomes afetam os bairros Adhemar Garcia, América, Anita Garibaldi, Atiradores, Aventureiro, Boa Vista, Bom Retiro, Bucarein, Centro, Costa e Silva, Distrito Industrial Norte, Espinheiros, Fátima, Guanabara, Iririú, Jardim Iririú, Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis, Pirabeiraba, Rio Bonito, Saguaçu, Santo Antônio, Ulysses Guimarães e Vila Cubatão.

De acordo com Bruno Gentil, gerente da Águas de Joinville, são três obras preventivas e uma corretiva ocorrendo na rede, com substituição de tubulação e instalação de registro. As obras, segundo o gerente, vão trazer melhorias no abastecimento.

O fornecimento na região atingida será gradativamente normalizado ao longo do domingo. Os bairros mais distantes localizados no extremo Sul e Leste da cidade terão fornecimento de água plenamente restabelecido na segunda-feira.

A companhia reforça a necessidade de caixa-d’água e do consumo consciente. Mais informações pela central de atendimento 115.