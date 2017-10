Joinville recebe o maior encontro da América Latina sobre o sono

Evento 31/10/2017 | 17h43 Atualizada em

Cerca de 108 milhões de brasileiros têm pelo menos uma queixa de problemas com o sono, de acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto do Sono junto ao Datafolha. Ronco, sonolência, sonambulismo, apneia e sono insuficiente são alguns dos distúrbios que, segundo especialistas, poderão ser desenvolvidos em alguma fase da vida e afetar diretamente o bem-estar da população.

Devido à importância do assunto, profissionais de saúde, médicos especialistas e pesquisadores do Brasil e do exterior estarão reunidos em Joinville de hoje até o dia 4, para o 16º Congresso Brasileiro do Sono. Entre eles, destaque para a dra. Debra Skene (Reino Unido), referência mundial em cronobiologia, e ao pesquisador da apneia obstrutiva do sono dr. Patrick Strollo (EUA), considerado um importante difusor do ensino da medicina do sono no mundo e pesquisador do tratamento da obstrução do fluxo de ar durante o repouso por meio da estimulação do músculo da garganta.

As atividades acontecerão no Centro de Convenções e Exposições Expoville, localizado às margens da BR-101 e próximo de quatro importantes aeroportos: Joinville, Navegantes, Curitiba e Florianópolis. Cerca de 800 profissionais deverão participar de um dos principais encontros científicos dedicados ao sono na América Latina promovido pela Associação Brasileira do Sono (ABS) em parceria com a Associação Brasileira de Medicina do Sono (AMBS) e a Associação Brasileira de Odontologia do Sono (Abros).

— Optamos pela cidade de Joinville pela excelente infraestrutura aos eventos, como é o caso da rede hoteleira, além do Centro de Convenções e Exposições Expoville, referência no setor e que está entre os grandes centros do País. Sua localização estratégica é mais um diferencial, principalmente porque receberemos pessoas de diversas partes do País, o que facilita o acesso — comenta o presidente do congresso de 2017, dr. Jaime Matos Ferreira.

Mais de 90 palestrantes nacionais e internacionais

Mais de 50 apresentações, sete conferências, além de assembleias, mesas-redondas, cursos e feira de exposição de produtos fazem parte da programação do Congresso Brasileiro do Sono. Cerca de 90 palestrantes apresentarão estudos e realizarão debates sobre patologias, tratamentos e tecnologias relacionadas ao tema, assim como doenças que podem afetar desde o rendimento escolar até a produtividade no trabalho.

— Percebemos que muitas pessoas sofrem com distúrbios do sono, mas não são diagnosticadas por desconhecerem os seus sintomas. Além disso, devido à complexidade que envolve o diagnóstico e tratamento, reconhecemos que o médico precisa de mais preparo para abordar esses distúrbios, o que nos levou a necessidade de compartilhar e discutir conhecimentos, pesquisas e experiências nessa área – explica a diretora científica do congresso 2017, dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt.

Serviço

O QUÊ: 16º Congresso Brasileiro do Sono.

QUANDO: de 1º a 4 de novembro.

ONDE: Centro de Convenções e Exposições Expoville.

MAIS INFORMAÇÕES: http://www.sono2017.com.br/