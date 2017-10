Hospital São José de Joinville pede ajuda para identificar paciente internado na UTI /

Ajuda 30/10/2017 | 14h36 Atualizada em

O Serviço Social do Hospital Municipal São José (HMSJ) de Joinville solicita o apoio na identificação de um paciente que se encontra internado desde sexta-feira, dia 27 de outubro.

Leia as últimas notícias

Trata-se de um homem com pele morena, cabeços pretos, idade aparente de 60 anos, olhos castanhos, medindo cerca de 1,70 metro.

O paciente foi localizado com ferimentos em via pública da Vila da Glória, em São Francisco do Sul, e conduzido pelo Samu ao hospital. Ele recebeu atendimento médico e encontra-se na UTI, inconsciente.

Qualquer informação, procurar pessoalmente o Serviço Social do hospital, ou pelos telefones (47) 3441-6635, 3441-6545 ou 3441-6666. A assessoria não divulga imagens de pacientes.