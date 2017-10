Homem que se perdeu no Morro do Amaral, em Joinville, é encontrado

Buscas 19/10/2017 | 16h18 Atualizada em

Equipes do Grupo de Resgate em Montanha (GRM) encontraram o homem que desapareceu em uma região de mata, em Joinville. A área de fica no Morro do Amaral. As buscas haviam começado na noite de quarta-feira, quando a família de Isael João Duarte, 60 anos, acionou os Bombeiros Voluntários avisando que o ele havia saído para coletar cipó por volta das 6 horas da manhã e até as 21 horas não tinha voltado para casa. Ele foi encontrado na tarde desta quinta-feira.

Segundo o GRM, Isael realmente havia se perdido na mata. Ele recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Grupo Resgate em Montanha e uma ambulância era esperada para fazer uma nova avaliação e liberar a vítima para voltar para casa.

De acordo com a família, o homem faz artesanatos com cipó para vender, como uma forma de sustentar a casa. A área onde ele se perdeu é de mata fechada e há muitas trilhas secundárias. A equipe dos bombeiros acionou o GRM, que iniciou a procura às 23 horas e seguiu até a madrugada. As buscas foram retomadas nesta manhã, com auxílio dos bombeiros, helicóptero Águia da PM, Resgate com Cães (AVBREC) e equipes da Polícia Militar, quando a bicicleta dele foi encontrada.

O homem relatou à equipe de buscas que chegou a ver o helicóptero da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, mas não conseguiu chamar a atenção dos tripulantes da aeronave porque estava em um local de mata fechada. O filho de Isael também participou das buscas durante todo o período e estava com a equipe quando o pai foi localizado.

Bicicleta do homem que desapareceu foi encontrada nesta manhã Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal