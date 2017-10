Homem é morto com tiro na cabeça em Joinville  /

Segurança 18/10/2017 | 09h50





Um homem foi atingido por um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira, em Joinville. O crime ocorreu no estacionamento do Condomínio Maria da Graça Braz, no bairro Jardim Iririú, por volta da 1 hora da madrugada.

Leia as últimas notícias

O condomínio fica na avenida Odilon Rocha Ferreira . Testemunhas disseram à PM terem ouvido um disparo de arma de fogo e depois visto o homem caído no chão. Uma equipe do Samu foi até o local e chegou a levar a vítima para o Hospital Municipal São José, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o IML de Joinville e está sem identificação.

A Polícia Civil investiga o caso e até a manhã desta quarta-feira nenhum suspeito foi preso. Este foi 109º homicídio em Joinville em 2017.

Quem tiver informações ou quiser realizar denúncias para a Delegacia de Homicídios pode ligar para o Disque Denúncias (181) ou enviar mensagens para a página da Delegacia de Homicídios no Facebook. As informações serão mantidas em sigilo.