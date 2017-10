Grupo procura por homem que desapareceu na mata em Joinville

Buscas 19/10/2017 | 14h21 Atualizada em

Equipes do Grupo Resgate em Montanha (GRM) buscam procuram por um homem que desapareceu em uma região de mata, em Joinville. A área de fica no Morro do Amaral.

As buscas começaram na noite de quarta-feira, quando a família de um homem de 60 anos acionou os Bombeiros Voluntários avisando que o homem havia saído para coletar cipó por volta das 6 horas da manhã e até as 21 horas não tinha voltado para casa. Segundo a família, Isael João Duarte faz artesanatos com cipó para vender e sustentar a casa.

A equipe dos bombeiros acionou o GRM, que iniciou a procura às 23 horas e seguiu até a madrugada. A área é de mata fechada e há muitas trilhas secundárias. As buscas foram retomadas nesta manhã, com auxílio dos bombeiros, helicóptero Águia da PM, Resgate com Cães (AVBREC) e equipes da Polícia Militar.

Por volta das 10 horas, foi localizada bicicleta da vítima. Outras equipes seguirão para o local nesta tarde, para substituir as equipes que ficaram no local durante a madrugada e esta manhã.

