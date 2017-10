Trânsito 25/10/2017 | 16h43 Atualizada em

Há fila na Rodovia SC-108 (Rodovia do Arroz), em Joinville, para quem segue no sentido a Guaramirim. Um acidente entre carro e caminhão ocorreu por volta das 15 horas, com duas vítimas encarceradas.

O condutor do veículo foi conduzido para o Hospital São José pelo helicóptero da Polícia Militar. O motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves, segundo as primeiras informações dos bombeiros.