Definidos os horários do comércio no Natal, em Joinville 

Agenda 18/10/2017 | 12h52 Atualizada em

Horário de Natal no comércio de rua de Joinville começa no dia 2 de dezembro

A Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 assinada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville (Comerciários) e pelo Sindicato do Comércio Varejista de Joinville e Região (Sindilojas), válido para 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018, também definiu os horários de Natal 2017 e Carnaval 2018 tanto para o comércio de rua quanto para as lojas dos shoppings. Confira:



HORÁRIO NATALINO PARA O COMÉRCIO DE RUA

Segundo a convenção coletiva, as empresas do comércio varejista de Joinville podem prorrogar o horário de trabalho de seus empregados, com exceção dos menores e obedecidas as normas dos artigos 59, 66 e 71, da CLT, no período entre 1º de dezembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018:

DIAS E HORÁRIOS

1.12.2017 (sexta-feira) - Horário normal

2.12.2017 (sábado) - Até as 17 horas

3.12.2017 (domingo) - Fechado

4 a 8.12.2017 (segunda a sexta-feira) - Até as 20 horas

9.12.2017 (sábado) - Até as 18 horas

10.12.2017 (domingo) - Das 14 às 20 horas

11 a 15.12.2017 (segunda a sexta-feira) - Até as 21 horas

16.12.2017 (sábado) - Até as 18 horas

17.12.2017 (domingo) - Das 14 às 20 horas

18 a 22.12.2017 (segunda a sexta-feira) - Das 9 às 22 horas

23.12.2017 (sábado) - Das 9 às 22 horas

24.12.2017 (domingo) - Das 9 às 13 horas

25.12.2017 (segunda-feira) - Fechado

26 a 29.12.2017 (terça a sexta-feira) - Horário normal

30.12.2017 (sábado) - Até as 13 horas

31.12.2017 (domingo) - Fechado

1.1.2018 (segunda-feira) - Fechado

2.1.2018 (terça-feira) - A partir das 14 horas

HORÁRIO NATALINO PARA AS LOJAS DE SHOPPINGS

Para os empregados das lojas comerciais estabelecidas nos shopping centers de Joinville, com exceção dos menores, uma vez obedecida a jornada e os intervalos estabelecidos nos artigos 59, 66 e 71, da CLT, a convenção coletiva estabeleceu jornada especial de trabalho no período de 1º de dezembro de 2017 a 02 de janeiro de 2018:

DIAS E HORÁRIOS

1 e 2.12.2017 (sexta-feira a sábado) - Das 10 às 22 horas

3.12.2017 (domingo) - Da 14 às 20 horas

4 a 9.12.2017 (segunda-feira a sábado) - Das 10 às 22 horas

10.12.2017 (domingo) - Das 14 às 22 horas

11 a 16.12.2017 (segunda-feira a sábado) - Das 10 às 22 horas

17.12.2017 (domingo) - Das 10 às 22 horas

18 a 22.12.2017 (segunda a sexta) - Das 10 às 22 horas

23.12.2017 (sábado) - Até as 23 horas

24.12.2017 (domingo) - Das 10 às 16 horas

25.12.2017 (segunda-feira) - Lojas comerciais fechadas

26 a 30.12.2017 (terça-feira a sábado) - Das 10 às 22 horas

31.12.2017 (domingo) - Lojas comerciais fechadas

1.01.2018 (segunda-feira) - Lojas comerciais fechadas

2.01.2018 (terça-feira) - A partir das 14 horas

HORÁRIO DO COMÉRCIO DE RUA PARA O CARNAVAL DE 2018

DIAS E HORÁRIOS

10.2.2018 (sábado) - Até as 13 horas

11. 2.2018 (domingo) - Fechado

12.2.2018 (segunda-feira) - Fechado

13.2.2018 (terça-feira) - Opcional

14.2.2018 (quarta-feira) - Normal

HORÁRIO DOS SHOPPINGS PARA O CARNAVAL DE 2018

DIAS E HORÁRIOS

10.2.2018 (sábado) - Normal

11.2.2018 (domingo) - Fechado

12.2.2018 (segunda-feira) - Fechado

13.2.2018 (terça-feira) - Normal

14.2.2018 (quarta-feira) - Normal