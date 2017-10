Defesa Civil de Joinville alerta para temporal

Atenção 18/10/2017 | 13h17 Atualizada em

Temporal deve ocorrer a partir das 6 horas desta quinta-feira até o final do mesmo dia

A Defesa Civil de Joinville alerta, com base na previsão meteorológica da Epagri/Ciram, da ocorrência de temporal a partir das 6 horas desta quinta-feira até o final do mesmo dia.

Ocorrência está relacionada à passagem de frente fria em Santa Catarina e vai abranger todas as regiões do Estado. Na sexta-feira (20) e sábado (21) está prevista chuva.

Recomendações da Defesa Civil:

- Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo: Proteja-se em local abrigado, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados.

- Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos.

- Se estiver na praia, jamais fique na água. Não olhe para o raio.

- Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade!



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou para o Corpo de Bombeiros no número 193.