Corpo de homem é encontrado na zona Sul de Joinville  /

Mais um homicídio foi registrado em Joinville. Um corpo foi encontrado no início da tarde deste domingo, na zona Sul da cidade. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada por pessoas que passavam pelo local por volta das 13 horas. O corpo estava próximo ao autódromo do Dallas, no bairro Paranaguamirim.

Ainda segundo a PM, havia marca de tiro e lacerações pelo rosto, ocasionadas por arma branca. A perícia foi até o local e o corpo foi encaminhado sem identificação ao IML de Joinville. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Também na tarde deste domingo, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Aventureiro. Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo e levado para o Hospital São José em estado estável. Nenhum suspeito foi preso até a tarde deste domingo.