Confira programação de sábado no Parque da Cidade em Joinville

Vamos limpar o local, pintar, reformar as cestas de basquete e grafitar a sede da Associação de Moradores do Guanabara

Neste sábado, dia 28 de outubro, a partir das 9 horas, você está convidado a fazer parte de um momento de transformação do Parque da Cidade. Vamos limpar o local, pintar, reformar as cestas de basquete e grafitar a sede da Associação de Moradores do Guanabara. Venha ajudar a melhorar este espaço, que é de todos nós!

Confira a programação:

ATIVIDADES QUE JÁ ESTÃO PREVISTAS

Limpeza do parque

Ação será coordenada pelos escoteiros e a ONG Engenheiros sem Fronteiras

Troca das lixeiras

Será feita pela Ambiental

Grafite

Gabriel, Juliana Schmidt, Rafael Rolê, Irmãos Feitosa, Bilbo

Reforma das cestas de basquete

Comunidade

Pintura

Comunidade e Associação de Moradores do Guanabara

Arte e mensagens nos muros

Ação será coordenada pelo Instituto Cultural Ademar Cesar

Colocação de placas com orientações para tutores de cães

Grupo The Bull’s

Doação de mudas de árvores

Programa Adote uma Árvore, da Sema

PROGRAMAÇÃO NO PALCO

9 horas

Abertura

9h30

Aula de ritmos com a Sesporte

10h20

Banda Raiz Vital

11 horas

Aula de ritmos com a Sesporte

11h40

Apresentação do Instituto Cultural Ademar Cesar

- Nos intervalos, haverá apresentações dos DJs da Aimec

Programação de recreação

10 horas

Capoeira, com o grupo Candeias – Professor Meio Dia

A partir de 10h30

Palhaços, com a Companhia Cheios da Graça

9 às 12 horas

Truck Doce Sonho Brownie

9 às 12 horas

Food truck Malucos por Coxinha/Malucos por Açaí

9h30 às 11 horas

Avaliação física e orientação sobre saúde bucal, com o Sesi

9 às 12 horas

Feira de adoção de animais, com a ONG Patudos da Rua

- Em caso de chuva, o evento pode ser adiado. Acompanhe na página do “A Notícia”, no Facebook.

O projeto

O projeto Joinville Que Queremos discute mais uma vez questões relevantes para os joinvilenses e propõe ações para nossa cidade se tornar cada dia melhor. Neste ano, mostramos algumas pessoas que já põem a mão na massa e fazem a diferença. Joinvilenses que atuam sozinhos, em grupos, organizações ou associações. Você pode conferir aqui todos os personagens que já saíram no projeto.

Vai ter grafite na sede da Associação de Moradores do Guanabara Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

